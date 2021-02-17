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Участники большого диалога в Минске уделяют особое внимание социальной политике

17.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь имеет свой уникальный вектор движения вперед и четкие перспективы на будущее. Итоги VI Всебелорусского народного собрания еще долго будут предметом обсуждения. Форум показал: у общества есть высокий запрос на сохранение системы ценностей и приоритетов. Как воспитать настоящего патриота, роль педагога в становлении личности - об этом детально мы поговорим и сегодня чуть позже в программе. А еще - развитие медицины и доступность качественной помощи на периферии. Социальной политике уделили особое внимание участники большого диалога в Минске. Вернувшись домой в регионы, делегаты продолжают обсуждать ключевые посылы форума на местах и в трудовых коллективах. 

Ориентиры заданы. Время действовать. Впереди - масштабная работа по достижению поставленных целей. И здесь важна работа каждого. Ольга Масловская продолжит. 

Участники большого диалога в Минске уделяют особое внимание социальной политике


Этот скромный музей - ровесник 1-й Новолукомльской школы. Экспонаты, летописи, фотографии - здесь все связано с историей родного города. 

Ольга Шамархан-Муравицкая, замдиректора по воспитательной работе СШ № 1 г. Новолукомля: "Первый директор нашей школы был асом, военным летчиком. И каждый ученик знает его историю, что он был награжден орденом Красной Звезды... Вот на таких историях конкретных людей воспитываем наших детей".

Педагоги убеждены: для воспитания патриота только уроков истории мало. Нужны встречи с ветеранами, походы по местам воинской славы. Еще ученики ухаживают за обелисками, а в школе действует районный центр довоенной подготовки. Эти мальчишки знают: служба в армии  престижна. 

Азы военной науки здесь постигают старшеклассники всех школ Чашникского района. В год через центр проходят более 300 учащихся. Юноши изучают виды оружия, обязательна строевая и боевая подготовка. Девушки обучаются основам оказания медицинской помощи. 

Роль школы в воспитании патриотов - этой теме большое внимание уделили на VI  Всебелорусском народном собрании. Педагог должен не просто учить - формировать личность.

"Патриотизму нельзя научить, можно только показать пример своей искренней любовью к родной земле, гордостью, достижением своего народа, бережным отношением к историческому наследию, уважением традиций ценностей многих поколений белорусов, конкретными делами во благо страны. Все, кто работает с современной молодежью, должны понимать, что это качественно новый слой людей с собственными взглядами и ценностными установками. С молодыми людьми надо разговаривать, как с равными себе".

Делегат форума - учитель химии 1-й Новолукомльской школы Лидия Кравцова в педагогике 38 лет. Окончив вуз, вернулась в родной район. Говорит, малая родина не отпускает. Все это время здесь ищет и растит таланты. 

Участники большого диалога в Минске уделяют особое внимание социальной политике


Среди учеников Лидии Кравцовой есть настоящие звездочки. Научный проект 11-классницы Ксении Казинец удостоен золотой медали Всемирного конкурса изобретений в номинации "Окружающая среда". Знания о родной природе ученица совершенствует в школьном ресурсном центре. Давно определилась с будущей профессией: летом поступает в витебский медицинский. 

Школа - первая ступень к трудовой деятельности. Не только дать знания, но и пробудить в ребенке интерес к профессии - задача системе образования от делегатов форума в Минске.

Привычное утро в Лоевской больнице - бригады спешат на вызовы. Оперативно оказывать помощь помогают два новых автомобиля. Развитие этой больницы - наглядный пример того, как повышается уровень медицины на периферии. Недавно в Лоеве открыли новый корпус на 3 отделения.

Никита Гараев, главврач Лоевской центральной районной больницы: "Благодаря программе, вновь принятой  - "Здоровье народа и демографическая безопасность", и тем постулатам, которые мы слышали на VI Всебелорусском народном собрании, и развитие 12-ти вот этих центров межрайонных, о которых было сказано, позволит разгрузить областные больницы и стереть границу между здравоохранением областного и регионального уровня".

Участники большого диалога в Минске уделяют особое внимание социальной политике


Никита Гараев - делегат ВНС, начинал врачом общей практики. Причем на селе. Молодой талант заметили сразу - предложили пост заведующего  амбулаторией. А в 27 - уже главврач Лоевской районной больницы. Не вернуться в большой город, говорит медик, замотивировала программа поддержки молодых кадров - благодаря ей был решен квартирный вопрос. Уже как руководитель отмечает: сохранение социальных льгот для молодых сотрудников на будущие 5 лет - важное условие развития медицины в регионах.

Виталий Ванюк, врач-эксперт Лоевской центральной районной больницы: "Зачастую молодые специалисты приехали, получили опыт, категорию и поехали где лучше. А хотелось бы, конечно, чтобы они оставались".

Развитие медицины, увеличение продолжительности и качества жизни - важнейшие ориентиры, особенно для постчернобыльских территорий. Сделано уже немало. Но задача остается прежней - уровень медицины в регионах должен быть таким же, как и в крупных городах страны. 

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь имеет свой уникальный вектор движения вперед и четкие перспективы на будущее. Итоги VI Всебелорусского народного собрания еще долго будут предметом...
 
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