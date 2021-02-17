Приговор по самому таинственному делу: житель Ждановичей получил 3,5 года за участие в протестной акции

Источник материала: Tut.by

К трем с половиной годам колонии усиленного режима приговорил суд Советского района Минска 17 февраля жителя Ждановичей Алексея Березинского. Как сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна», об обстоятельствах дела практически ничего не известно — родственники мужчины были против разглашения материалов дела и присутствия волонтеров на процессе.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Известно, что Алексея Березинского признали виновным по ч. 2 ст. 293 (Участие в массовых беспорядках) УК РБ.

Его задержали 11 октября на одном из маршей протеста в Минске, несколько суток мужчина провел в ИВС, а уже 16 октября его задержали в рамках уголовного дела.

Обвинение просило признать Березинского виновным в участии в массовых беспорядках, которое выразилось в совершении погромов.

С материальными претензиями выступил «Минсктранс», но иск по решению суда будет решен в гражданском порядке.

Приговор Березинскому — три с половиной года лишения свободы в колонии усиленного режима — вынес судья Сергей Шатило.

Под арестом останется и собственность Березинского — телефон, флеш-карты, ноутбук, автомобиль Volkswagen Crafter и денежные средства на счетах в банках.