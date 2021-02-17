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Приговор по самому таинственному делу: житель Ждановичей получил 3,5 года за участие в протестной акции
18.02.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К трем с половиной годам колонии усиленного режима приговорил суд Советского района Минска 17 февраля жителя Ждановичей Алексея Березинского. Как
Известно, что Алексея Березинского признали виновным по ч. 2 ст. 293 (Участие в массовых беспорядках) УК РБ.
Его задержали 11 октября на одном из маршей протеста в Минске, несколько суток мужчина провел в ИВС, а уже 16 октября его задержали в рамках уголовного дела.
Обвинение просило признать Березинского виновным в участии в массовых беспорядках, которое выразилось в совершении погромов.
С материальными претензиями выступил «Минсктранс», но иск по решению суда будет решен в гражданском порядке.
Приговор Березинскому — три с половиной года лишения свободы в колонии усиленного режима — вынес судья Сергей Шатило.
Под арестом останется и собственность Березинского — телефон, флеш-карты, ноутбук, автомобиль Volkswagen Crafter и денежные средства на счетах в банках.
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Приговор по самому таинственному делу: житель Ждановичей получил 3,5 года за участие в протестной акции
Его задержали 11 октября на одном из маршей протеста в Минске, несколько суток мужчина провел в ИВС, а уже 16 октября его задержали в рамках уголовного дела.
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