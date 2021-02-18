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В Могилеве 34-летний мужчина обманул партнеров на 200 тысяч. Деньги тратил на ставки
18.02.2021 07:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 34-летний мужчина обманул партнеров на 200 тысяч,
По данным следствия, 34-летний начальник отдела маркетинга одной из частных фирм заключал договоры с различными предприятиями и индивидуальными предпринимателями на приобретение либо поставку в их адрес продукции. Обязательства по заключенным договорам исполнять не намеревался.
Сделки мужчина совершал от имени директора компании, которым являлась его супруга.
От мошеннических действий могилевчанина пострадало не менее 18 организаций и индивидуальных предпринимателей, общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.
Часть полученных от сделок денег подозреваемый потратил на ставки в букмекерских конторах.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 209 УК (мошенничество в особо крупном размере).
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Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
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