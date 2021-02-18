В Могилеве 34-летний мужчина обманул партнеров на 200 тысяч. Деньги тратил на ставки

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 34-летний мужчина обманул партнеров на 200 тысяч, сообщает СК. Деньги он тратил на ставки.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По данным следствия, 34-летний начальник отдела маркетинга одной из частных фирм заключал договоры с различными предприятиями и индивидуальными предпринимателями на приобретение либо поставку в их адрес продукции. Обязательства по заключенным договорам исполнять не намеревался.

Сделки мужчина совершал от имени директора компании, которым являлась его супруга.

От мошеннических действий могилевчанина пострадало не менее 18 организаций и индивидуальных предпринимателей, общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.

Часть полученных от сделок денег подозреваемый потратил на ставки в букмекерских конторах.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 209 УК (мошенничество в особо крупном размере).