«Камни в нас бросали, как по команде». В суде по делу о массовых беспорядках в Бресте выступили омоновцы

Источник материала: Tut.by

В суде Московского района Бреста продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению девяти человек в активном участии в массовых беспорядках 10 августа, сообщает портал «Першы Рэгіён» . Обвиняемым вменяются погромы, порча имущества и насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. 16 февраля в суде показания давали потерпевшие — сотрудники милиции.



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Всего были допрошены около тридцати милиционеров. Все они говорили примерно одно и то же: протестующие бросали в них камни, палки, бутылки, тротуарную плитку, другие предметы. Вели себя агрессивно, нецензурно выражались, предлагали опустить щиты и перейти на сторону народа. Некоторых милиционеров забросали банками. Никто из них, судя по рассказам, серьезно не пострадал.

«Вечером 10 августа я нес службу в районе улицы Ленина. Около 21 часа нам поступила команда выдвинуться в район пересечения Машерова и бульваров. Задача была в том, что оттеснить агрессивную толпу в сторону Кобринского моста, что мы и сделали. В меня летело много предметов. Одна палка попала мне в плечо, несколько камней попали в меня, спас бронежилет. Еще несколько ударов пришлось в защитный шлем, от чего он повредился», — рассказывал в суде потерпевший Калиновский.

На вопрос прокурора, были ли действия протестующих согласованными, кто-либо их координировал или они действовали хаотично, он ответил:

«Да, их координировали. Такой вывод я сделал на основании того, что камни и другие предметы они бросали организовано, как будто по команде. А несколько человек что-то показывали жестами».

Подобные ответы давали и другие потерпевшие. По их словам, толпа на проезжей части вела себя агрессивно, нецензурно выражалась. А люди, собравшееся на тротуарах, были настроены более мирно, призывая и толпу, и милиционеров не прибегать к столкновениям.

Никто из потерпевших не сказал, что признает в ком-то из обвиняемых человека, бросавшего в него предметы.

Потерпевший Крень рассказал:

«Мы с двумя коллегами приехали в район улицы Нефтяной на УАЗе, чтобы разобраться, что там происходит и организовать охрану общественного порядка. На подъезде к проспекту Машерова попали в пробку. Сзади почувствовал, как кто-то ударил в машину какими-то предметом. Я вышел, чтобы посмотреть. И в этот момент на автомобиль обрушился град камней. Ее толпа начала раскачивать.

Я вслед за командиром быстро схватился и пытался сесть в машину. Мы хотели уехать в более безопасное место. Но меня кто-то удерживал за руку. В УАЗ в это время продолжали лететь камни и другие предметы. В нем оказались разбиты стекла. В наш адрес сыпались угрозы и нецензурная брань. Нам все же удалось уехать. Потом я увидел, что при мне нет рации. Ее мне вернули спустя день в Следственном комитете. Где ее обнаружили, мне неизвестно».

Среди потерпевших был и один гражданский, обычный брестчанин по фамилии Савчук, который возвращался домой из гостей вместе с женой и шестимесячным ребенком. Его версия инцидента с УАЗом, в ходе которого пострадал его личный автомобиль, несколько отличается:

«Нам надо было добраться на Восток с улицы Папанина. Мы хотели выехать на Гоголя, затем на Машерова. Но на Гоголя нас завернул экипаж ГАИ, они сказали, что движение перекрыто, и направили нас через Нефтяную.

Там, возле „Альтаира“, мы уперлись в милицейский УАЗ. Я видел, как толпа пытается втащить сотрудника милиции в машину, обвиняя его в том, что он хотел кого-то задержать. После того, как я услышал хлопок, с высокой долей вероятности это была шумовая граната, увидел, как в сторону „Альтаира“ бежало много людей явно в шоковом состоянии. Было видно, что им очень страшно.

Мой автомобиль был окружен этими людьми [протестующими], которые, видимо, пытались, отбить кого-то от милиции. Дверь УАЗа то открывалась, то закрывалась. Когда милиционера все же запихнули в „бобик“, в него [автомобиль УАЗ] полетели камни, один из которых, видимо, срикошетил и ударился в левую дверь моей машины, от чего она получила повреждения. Я очень испугался за свою семью, резко нажал на газ и мы смогли уехать».

По словам потерпевшего, он не собирается выдвигать претензии ни к кому из обвиняемых, по крайней мере, если в суде не будет доказана вина кого-то из них в повреждении его машины.