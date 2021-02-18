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59 задержанных на концерте под Минском получили «сутки» и штрафы по максимуму
18.02.2021 08:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ИВС Жодино вынесли решения по всем задержанным участникам и зрителям концерта белорусских групп «РСП» («Разбітае сэрца пацана»), Panska Moc и Ok-Band 13 февраля. 59 человек получили 660 суток и 13 050 рублей на всех, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр
Административные процессы в ИВС Жодино вели судьи Солигорска, Логойска, Борисова и Жодино. В итоге 44 человека будут отбывать 15-суточный арест, а 15 человек получили штраф в 30 базовых величин (870 рублей).
Правозащитники отмечают, что на концерте были задержаны целые семьи — трое членов семьи Григорович получили по 15 суток, Алексей и Дарья Алексеевы встретятся только через 15 дней, как и Татьяна и Иван Котовы.
Все заседания проходили
В общей сложности концерт стоил его участникам и зрителям 660 суток и 13 050 рублей.
Напомним, 13 февраля на базе отдыха «Огонек» в поселке Сокол Смолевичского района сотрудники ОМОНа
Суды над задержанными начались 15 февраля. Клавишнику, вокалисту «РСП», актеру Павлу Городницкому и басисту Андрею Осипчику
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Административные процессы в ИВС Жодино вели судьи Солигорска, Логойска, Борисова и Жодино. В итоге 44 человека будут отбывать 15-суточный арест, а 15 человек получили...
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