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59 задержанных на концерте под Минском получили «сутки» и штрафы по максимуму

18.02.2021 08:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ИВС Жодино вынесли решения по всем задержанным участникам и зрителям концерта белорусских групп «РСП» («Разбітае сэрца пацана»), Panska Moc и Ok-Band 13 февраля. 59 человек получили 660 суток и 13 050 рублей на всех, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

Административные процессы в ИВС Жодино вели судьи Солигорска, Логойска, Борисова и Жодино. В итоге 44 человека будут отбывать 15-суточный арест, а 15 человек получили штраф в 30 базовых величин (870 рублей).

Правозащитники отмечают, что на концерте были задержаны целые семьи — трое членов семьи Григорович получили по 15 суток, Алексей и Дарья Алексеевы встретятся только через 15 дней, как и Татьяна и Иван Котовы.

Все заседания проходили по одной схеме. Якобы собравшиеся в гостиничном комплексе «Огонек» прошел несанкционированный митинг, на котором использовались БЧБ-флаги и «высказывалось недовольство в отношении президента Республики Беларусь».

В общей сложности концерт стоил его участникам и зрителям 660 суток и 13 050 рублей.

Напомним, 13 февраля на базе отдыха «Огонек» в поселке Сокол Смолевичского района сотрудники ОМОНа задержали участников и зрителей концерта белорусских групп «РСП» («Разбітае сэрца пацана»), Panska Moc и Ok-Band. По данным пресс-службы МВД, всего на несанкционированном массовом мероприятии «под видом музыкальной вечеринки» задержали 68 человек. Детей и тех, у кого на иждивении находятся несовершеннолетние, отпустили. 59 человек остались дожидаться суда.

Суды над задержанными начались 15 февраля. Клавишнику, вокалисту «РСП», актеру Павлу Городницкому и басисту Андрею Осипчику присудили по 15 суток.

 
 
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Административные процессы в ИВС Жодино вели судьи Солигорска, Логойска, Борисова и Жодино. В итоге 44 человека будут отбывать 15-суточный арест, а 15 человек получили...
 
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