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Беларусь хотят отстранить от участия в «Евровидении-2021»

18.02.2021 09:37 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Депутат Европарламента Карин Карлсбру (представляет шведскую партию «Либералы») инициирует сбор подписей за отстранение Беларуси от музыкального конкурса «Евровидение» в Нидерландах этой весной. Об этом она написала на своем официальном сайте.

Вчера Карлсбру выступила перед Европарламентом с инициативой подписать письмо в Европейский вещательный союз (EBU) об отстранении Беларуси от конкурса.

Она считает недопустимым сотрудничество EBU с Белтелерадиокомпанией, «поскольку его (прим. Белтелерадиокомпании) глава Иван Эйсмонт включен в санкционный список ЕС нарушителей прав человека, а государственная медиакомпания также преследует своих сотрудников».

Депутат отметила, что все европейские медиакомпании обязаны прекратить любое сотрудничество с белорусской из-за Эйсмонта 

Ссылаясь на Фонд солидарности Беларуси, Карин Карлсбру напоминает, что из БТРК были вынуждены уволиться более 100 человек, а некоторые из них вообще арестованы. Депутат привела в пример бывшего члена белорусской делегации на конкурсе «Евровидение» Дениса Соколова, который сейчас находятся в тюрьме.

«Евровидение» - крупное музыкальное событие, объединяющее страны Европы. Государственной телекомпании, которая притесняет своих сотрудников и журналистов, а также имеет менеджера, внесенного в санкционный список ЕС, там не место», - подытожила Карлсбру.

Национальный отбор на музыкальный конкурс закончился в Беларуси 31 января, но до сих пор не объявлено, кто будет представлять страну на «Евровидении-2021» в мае в Роттердаме.

Напомним, в январе текущего года Белорусский фонд культурной солидарности (БФКС) сообщил, что ведет работу над тем, чтобы лишить БТ прав на участие и трансляцию конкурса «Евровидение». Фонд хочет добиться исключения Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза.

 
 
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Депутат Европарламента Карин Карлсбру (представляет шведскую партию «Либералы») инициирует сбор подписей за отстранение Беларуси от музыкального конкурса...
 
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