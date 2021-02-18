Беларусь хотят отстранить от участия в «Евровидении-2021»

Депутат Европарламента Карин Карлсбру (представляет шведскую партию «Либералы») инициирует сбор подписей за отстранение Беларуси от музыкального конкурса «Евровидение» в Нидерландах этой весной. Об этом она написала на своем официальном сайте.

Вчера Карлсбру выступила перед Европарламентом с инициативой подписать письмо в Европейский вещательный союз (EBU) об отстранении Беларуси от конкурса.

Она считает недопустимым сотрудничество EBU с Белтелерадиокомпанией, «поскольку его (прим. Белтелерадиокомпании) глава Иван Эйсмонт включен в санкционный список ЕС нарушителей прав человека, а государственная медиакомпания также преследует своих сотрудников».

Депутат отметила, что все европейские медиакомпании обязаны прекратить любое сотрудничество с белорусской из-за Эйсмонта

Ссылаясь на Фонд солидарности Беларуси, Карин Карлсбру напоминает, что из БТРК были вынуждены уволиться более 100 человек, а некоторые из них вообще арестованы. Депутат привела в пример бывшего члена белорусской делегации на конкурсе «Евровидение» Дениса Соколова, который сейчас находятся в тюрьме.

«Евровидение» - крупное музыкальное событие, объединяющее страны Европы. Государственной телекомпании, которая притесняет своих сотрудников и журналистов, а также имеет менеджера, внесенного в санкционный список ЕС, там не место», - подытожила Карлсбру.

Национальный отбор на музыкальный конкурс закончился в Беларуси 31 января, но до сих пор не объявлено, кто будет представлять страну на «Евровидении-2021» в мае в Роттердаме.