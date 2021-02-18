В Калинковичах женщину судят за БЧБ-мурал на ее заборе

Источник материала: Tut.by

В Калинковичах судят за пикетирование хозяйку двора, в котором расположен бело-красно-белый мурал, сообщает «Палеская вясна»





Валентина Ященко является собственницей одной из квартир в доме, к которому примыкает дворовая территория, разделенная между соседями. На заборе, который находится на ее подворье, 7 ноября появился мурал — изображение всадника на бело-красно-белом фоне. Мурал виден с улицы, по которой ходит городской общественный транспорт.





17 февраля над Валентиной начался суд. Женщину обвиняют в проведении несанкционированного массового мероприятия — пикетирования.

Судья Светлана Кугейко уже дважды отправляла дело на доработку еще до назначения судебного заседания для рассмотрения по существу.

Сейчас в протоколе написано, что Валентина Ященко провела пикетирование без разрешения Калинковичского райисполкома «с целью публичного выражения своих общественно-политических интересов, путем размещения на железобетонном ограждении дворовой территории для демонстрации гражданам в месте, доступном для осмотра со стороны улицы Геологов в городе Калинковичи всадника, символизирующий герб „Погоня“ на фоне бело-красно-белого флага с нанесенной надписью „Нас не сдержать“».

Валентина Ященко не признала свою вину и заявила ходатайство о прекращении административного дела. Она пояснила, что в законе «О государственном гербе» от 1991 года герб «Погоня» выглядит иначе, чем изображение, имеющееся на заборе в ее подворье. Так же и фон из красной полосы на белом фоне, не может считаться флагом, так как не выдержанны требования, указанные в описании национального флага, который был государственным в 1990-е годы.

Кроме того, в материалах дела не указано какие же конкретно общественно-политические интересы выразила Ященко таким образом. Она обратила внимание суда на то, что статья 33 Конституции Беларуси гарантирует каждому свободу мыслей, убеждений и их свободное выражение и не предусматривает возможности ограничения этой свободы какими-то законами. Валентина заявила, что изображение на ее заборе — о том, что Беларусь имеет давнюю историю, которой она и ее близкие интересуются.





Также Валентина Ященко сообщила суду, что в материалах дела содержатся ложные сведения о дате разоблачения якобы правонарушения. В протоколе указано, что правонарушение выявлено 14 января 2021 года. Но факт размещения изображения на заборе сотрудники Калинковичского РОВД на уровне заместителя начальника увидели еще 9 ноября 2020 года. Валентина представила суду диск с видеозаписями того, как 9 ноября возле подворья был заместитель начальника РОВД Дмитрий Волек. После его визита по данному факту проводилась проверка, в результате которой административный процесс был остановлен, так как в действиях Валентины Ященко не нашли признаков административного правонарушения.

Таким образом, считает Валентина, двухмесячный срок привлечения к ответственности за правонарушение истек еще 9 января.

Кроме этого, говорит Валентина Ященко, она обращалась в Министерство архитектуры и строительства с запросом, должна ли она согласовывать с какими-то государственными органами размещение каких-то изображений внутри своего подворья. Минстройархитектуры ответило, что этого она делать не должна.

Выслушав доводы Валентины Ященко, судья объявила в суде перерыв до 23 февраля, чтобы истребовать из РОВД материалы проверки в ноябре и получить некоторые другие документы.