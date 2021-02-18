|
Уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко возбуждено в Беларуси
18.02.2021 10:09 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Генеральная прокуратура уведомила по телефону мать Романа Бондаренко о том, что возбуждено уголовное дело по факту смерти ее сына.
Дело возбуждено по части 3 статьи 147К – умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.
Однако в ответе ведомства оказалось ожидаемое содержание: «Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральная прокуратура уведомила по телефону мать Романа Бондаренко о том, что возбуждено уголовное дело по факту смерти ее сына.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)