Уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко возбуждено в Беларуси

Генеральная прокуратура уведомила по телефону мать Романа Бондаренко о том, что возбуждено уголовное дело по факту смерти ее сына.

Дело возбуждено по части 3 статьи 147К – умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

Однако в ответе ведомства оказалось ожидаемое содержание: «Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена».