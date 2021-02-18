Суд над Бабарико и уголовное дело по факту смерти Бондаренко. Что происходит в стране 18 февраля

Источник материала: Tut.by

Возбуждено уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко. Сегодня в 10 утра судья объявит приговор журналисткам «Белсата» Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой. Также в Минске в 11 часов продолжится суд по делу Белгазпромбанка и Виктора Бабарико. Мы будем следить за самыми важными событиями этого дня и рассказывать о них вам в нашем онлайне.



Фото: TUT.BY