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Суд над Бабарико и уголовное дело по факту смерти Бондаренко. Что происходит в стране 18 февраля
18.02.2021 10:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возбуждено уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко. Сегодня в 10 утра судья объявит приговор журналисткам «Белсата» Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой. Также в Минске в 11 часов продолжится суд по делу Белгазпромбанка и Виктора Бабарико. Мы будем следить за самыми важными событиями этого дня и рассказывать о них вам в нашем онлайне.
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Возбуждено уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко. Сегодня в 10 утра судья объявит приговор журналисткам «Белсата» Дарье Чульцовой и Катерине...
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