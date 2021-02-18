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Возбуждено уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко

18.02.2021 10:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту причинения тяжких травм, повлекших смерть Романа Бондаренко. Об этом сегодня ведомство сообщило Елене Бондаренко, матери молодого человека. Позже Генпрокуратура подтвердила это через свою пресс-службу.


Фото: TUT.BY

Елена Бондаренко рассказала TUT.BY, что сегодня состоялся телефонный разговор с представителем Генпрокуратуры. Женщине сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть ее сына.

Речь идет о ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

Вскоре пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила эту информацию в официальном релизе. Там же имеется следующее уточнение:

«Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Роману Игоревичу телесных повреждений не установлена».

На следующей неделе, по словам Елены Бондаренко, ее пригласили в Генпрокуратуру оформить необходимые документы, чтобы ее наконец признали потерпевшей по делу.

«Прошло три месяца после смерти Ромы…», — добавила женщина.

Что случилось с Романом Бондаренко

31-летний Роман Бондаренко, живший в районе «Площади перемен», умер в больнице вечером 12 ноября прошлого года, после того как его сперва загрузили в белый микроавтобус неизвестные, а затем доставили в Центральное РУВД и потом — в больницу с тяжелыми травмами. Врачи говорили о том, что шансов на выживание у Романа Бондаренко практически не было.

Александр Лукашенко, комментируя смерть Романа, заявил, что тот был пьян, на этом настаивает и Генпрокуратура. На врача БСМП, который передал в СМИ данные анализов Романа с нулем процентов алкоголя, возбуждено уголовное дело, он задержан, как и журналист TUT.BY Катерина Борисевич, писавшая статью.

 
 
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Возбуждено уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко. Речь идет о ч. 3 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшие по...
 
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