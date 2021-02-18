|
Возбуждено уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко
18.02.2021 10:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту причинения тяжких травм, повлекших смерть Романа Бондаренко. Об этом сегодня ведомство сообщило Елене Бондаренко, матери молодого человека. Позже Генпрокуратура подтвердила это через свою пресс-службу.
Елена Бондаренко рассказала TUT.BY, что сегодня состоялся телефонный разговор с представителем Генпрокуратуры. Женщине сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть ее сына.
Речь идет о ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.
Вскоре пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила эту информацию в официальном релизе. Там же имеется следующее уточнение:
«Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Роману Игоревичу телесных повреждений не установлена».
На следующей неделе, по словам Елены Бондаренко, ее пригласили в Генпрокуратуру оформить необходимые документы, чтобы ее наконец признали потерпевшей по делу.
«Прошло три месяца после смерти Ромы…», — добавила женщина.
Что случилось с Романом Бондаренко
31-летний Роман Бондаренко, живший в районе «Площади перемен»,
Александр Лукашенко, комментируя смерть Романа, заявил, что тот был пьян, на этом настаивает и Генпрокуратура. На врача БСМП, который передал в СМИ данные анализов Романа с нулем процентов алкоголя, возбуждено уголовное дело, он задержан, как и журналист TUT.BY Катерина Борисевич, писавшая
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возбуждено уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко. Речь идет о ч. 3 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшие по...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)