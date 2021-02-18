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Сегодня открывается XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка
18.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКнига объединяет людей и страны. В Минске сегодня открывается XXVIII Международная выставка-ярмарка.
Президент Беларуси направил приветствие ее участникам. Как отметил глава государства, за период своего существования Минский книжный форум стал значимой дискуссионной площадкой не только для авторов и книгоиздателей, но и для широкого круга интеллектуалов, которые любят и ценят качественное печатное слово.
Место центрального экспонента за Содружеством Независимых Государств - объединению в этом году 30 лет. Пространство стилизовано под общий дом с различными комнатами, в том числе так называемым кабинетом писателя и детской. Всего в "БелЭкспо" представят около 300 экспонентов из 20 государств... Белорусский стенд представляет работы наших издателей за 2020 год. Следить за мероприятием можно и удаленно. В онлайн-формате пройдет симпозиум литераторов.
Владимир Андриевич, начальник управления Министерства информации Беларуси: "Мы проводим выставку по многочисленным просьбам читателей, книгоиздателей, которые в этой ситуации хотят встретиться, хотят увидеть книжную продукцию своих коллег. Увидев палитру книг, масштаб книг, которые издаются в Беларуси, а их издано в прошлом году более 8 тысяч наименований общим тиражом более 21 миллиона, мы пришли к такому выводу, что, хотя мы немножко разъединились в прошлом году в связи с эпидемиологической ситуацией, люди все равно читают, хотят видеть книгу".
Александр Бадак, директор издательства "Мастацкая літаратура": "Выходят новые книжки, приходят новые авторы, приезжают новые гости. И в этом смысле нынешняя книжная выставка-ярмарка не похожа на другие. И художественная литература стремится вообще никогда не повторяться".
Добраться до выставочного комплекса можно бесплатно от станции метро "Немига" на специальном поэтическом автобусе. Выставка продлится до 21 февраля включительно. Отметим, именно на это воскресенье выпадает День родного языка.
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Книга объединяет людей и страны. В Минске сегодня открывается XXVIII Международная выставка-ярмарка. Президент Беларуси направил приветствие ее участникам. ...
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