|
Цифры приема в учебные заведения по некоторым специальностям планируют уменьшить
18.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЦифры приема в учебные заведения по некоторым специальностям планируют уменьшить. Это во время коллегии Министерства образования заявил глава профильного ведомства Игорь Карпенко.
Прежде всего это коснется гуманитарных специальностей, в частности, экономических и юридических. Изменения появятся и в соотношении цифр приема студентов на бюджетную и платную формы обучения. Говорили и о популяризации дистанционного образования. С этого года в тестовом режиме начал действовать единый информационно-образовательный ресурс, предназначенный для помощи в самостоятельном изучении предметов.
Игорь Карпенко, Министр образования Беларуси: "В высшей школе вообще дистанционка работает неплохо. Сегодня многие лекционные занятия проводятся неплохо. Мы активно используем дистанционную форму в обучении иностранных граждан. И надо отдать должное, что у нас не упал экспорт образовательных услуг. Мы его даже перевыполнили на 1 процент. По прошлому году 82 млн долларов мы заработали в системе образования и у нас обучалось более 26 тысяч студентов из разных стран мира".
Сейчас в министерстве идет работа над концепцией развития системы образования до 2035 года. В основе – решения, принятые на VI Всебелорусском собрании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цифры приема в учебные заведения по некоторым специальностям планируют уменьшить. Это во время коллегии Министерства образования заявил глава профильного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)