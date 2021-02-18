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Цифры приема в учебные заведения по некоторым специальностям планируют уменьшить

18.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Цифры приема в учебные заведения по некоторым специальностям планируют уменьшить. Это во время коллегии Министерства образования заявил глава профильного ведомства Игорь Карпенко. 

Прежде всего это коснется гуманитарных специальностей, в частности,  экономических и юридических. Изменения появятся и в соотношении цифр приема студентов на бюджетную и платную формы обучения. Говорили и о популяризации дистанционного образования. С этого года в тестовом режиме начал действовать единый информационно-образовательный ресурс, предназначенный для помощи в самостоятельном изучении предметов.

Игорь Карпенко, Министр образования Беларуси: "В высшей школе вообще дистанционка работает неплохо. Сегодня многие лекционные занятия проводятся неплохо. Мы активно используем дистанционную форму в обучении иностранных граждан. И надо отдать должное, что у нас не упал экспорт образовательных услуг. Мы его даже перевыполнили на 1 процент. По прошлому году 82 млн долларов мы заработали в системе образования и у нас обучалось более 26 тысяч студентов из разных стран мира".

Сейчас в министерстве идет работа над концепцией развития системы образования до 2035 года. В основе – решения,  принятые на VI Всебелорусском  собрании.

 
 
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Цифры приема в учебные заведения по некоторым специальностям планируют уменьшить. Это во время коллегии Министерства образования заявил глава профильного...
 
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