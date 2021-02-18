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Цифры приема в учебные заведения по некоторым специальностям планируют уменьшить. Это во время коллегии Министерства образования заявил глава профильного ведомства Игорь Карпенко.Прежде всего это коснется гуманитарных специальностей, в частности, экономических и юридических. Изменения появятся и в соотношении цифр приема студентов на бюджетную и платную формы обучения. Говорили и о популяризации дистанционного образования. С этого года в тестовом режиме начал действовать единый информационно-образовательный ресурс, предназначенный для помощи в самостоятельном изучении предметов.Сейчас в министерстве идет работа над концепцией развития системы образования до 2035 года. В основе – решения, принятые на VI Всебелорусском собрании.