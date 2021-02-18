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Новый закон о селекции и семеноводстве появится в Беларуси
18.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСоздание новых высокопродуктивных сортов, расширение внешних рынков сбыта, соблюдение интересов экономической безопасности страны. Эти темы стали основными на выездном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей и Совета Республики в Жодино. Особое внимание уделили обсуждению законопроекта "О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений".
Также новая редакция закона предусматривает выплату вознаграждения авторам выведенных сортов. Законопроект планируют принять во втором чтении на весенней сессии парламента.
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Создание новых высокопродуктивных сортов, расширение внешних рынков сбыта, соблюдение интересов экономической безопасности страны. Эти темы стали основными на...
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