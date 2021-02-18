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А. Авдонин: Беларусь не потеряла свою привлекательность для иностранных инвесторов

18.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь не потеряла свою привлекательность для иностранных инвесторов. Такое мнение высказал аналитик БИСИ Алексей Авдонин. Он стал гостем проекта "Беларусь 1" "Скажинемолчи". 2020 был нетипичным годом для всей планеты. На фоне мировых экономических падений наша страна чувствует себя хорошо. И это может раздражать европейских партнеров.

Белорусская экономическая модель, инвестиционная привлекательность и план на пятилетку - эти и другие темы в интервью с Алексеем Авдониным  смотрите здесь.

 
 
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Беларусь не потеряла свою привлекательность для иностранных инвесторов. Такое мнение высказал аналитик БИСИ Алексей Авдонин. Он стал гостем проекта "Беларусь 1"...
 
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