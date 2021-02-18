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А. Авдонин: Беларусь не потеряла свою привлекательность для иностранных инвесторов
18.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь не потеряла свою привлекательность для иностранных инвесторов. Такое мнение высказал аналитик БИСИ Алексей Авдонин. Он стал гостем проекта "Беларусь 1"
Белорусская экономическая модель, инвестиционная привлекательность и план на пятилетку - эти и другие темы в интервью с Алексеем Авдониным смотрите
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Беларусь не потеряла свою привлекательность для иностранных инвесторов. Такое мнение высказал аналитик БИСИ Алексей Авдонин. Он стал гостем проекта "Беларусь 1"...
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