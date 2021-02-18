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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Авдонин: Беларусь не потеряла свою привлекательность для иностранных инвесторов Беларусь не потеряла свою привлекательность для иностранных инвесторов. Такое мнение высказал аналитик БИСИ Алексей Авдонин. Он стал гостем проекта "Беларусь 1"...

Беларусь не потеряла свою привлекательность для иностранных инвесторов. Такое мнение высказал аналитик БИСИ Алексей Авдонин. Он стал гостем проекта "Беларусь 1". 2020 был нетипичным годом для всей планеты. На фоне мировых экономических падений наша страна чувствует себя хорошо. И это может раздражать европейских партнеров.Белорусская экономическая модель, инвестиционная привлекательность и план на пятилетку - эти и другие темы в интервью с Алексеем Авдониным смотрите