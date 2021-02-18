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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Один день" на Лидсельмаше Белорусское машиностроительное предприятие с историей в 120 лет. Лидсельмаш сегодня - лидер на рынке производителей сельхозтехники, который работает в четырех...

Белорусское машиностроительное предприятие с историей в 120 лет. Лидсельмаш сегодня - лидер на рынке производителей сельхозтехники, который работает в четырех направлениях производства. Холдинг - пример того, когда люди и технологии нацелены на общую цель: создание востребованных продуктов. О том, как пандемия стала триггером для возрождения и наращивания выпуска продукции, в проекте "Один день" расскажет директор Лидсельмаша Григорий Иваньков.Как менялось предприятие на протяжении века и чем оно живет сейчас? Все ответы в проекте "Один день" сразу после "Панорамы".