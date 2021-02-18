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"Один день" на Лидсельмаше
18.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусское машиностроительное предприятие с историей в 120 лет. Лидсельмаш сегодня - лидер на рынке производителей сельхозтехники, который работает в четырех направлениях производства. Холдинг - пример того, когда люди и технологии нацелены на общую цель: создание востребованных продуктов. О том, как пандемия стала триггером для возрождения и наращивания выпуска продукции, в проекте "Один день" расскажет директор Лидсельмаша Григорий Иваньков.
Как менялось предприятие на протяжении века и чем оно живет сейчас? Все ответы в проекте "Один день" сразу после "Панорамы".
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Белорусское машиностроительное предприятие с историей в 120 лет. Лидсельмаш сегодня - лидер на рынке производителей сельхозтехники, который работает в четырех...
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