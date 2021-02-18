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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Программа ближайшей пятилетки перезагрузит всю региональную медицину По следам Всебелорусского народного собрания. В областных и районных центрах продолжаются встречи коллективов с делегатами форума. Представителем Лоевского...

По следам Всебелорусского народного собрания. В областных и районных центрах продолжаются встречи коллективов с делегатами форума. Представителем Лоевского района стал главврач больницы. К 28 годам Никита Гараев прошел путь от врача общей практики и на личном опыте ощутил социальную поддержку государства молодых специалистов. И как сейчас признается, на вопрос закрепляемости кадров смотрит уже как руководитель и отмечает значимость сохранения этих тенденций в стране на следующие 5 лет.Программа ближайшей пятилетки перезагрузит всю региональную медицину. И если следовать намеченному плану, такие результаты, как увеличение продолжительности жизни можно будет наблюдать и раньше.