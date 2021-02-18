ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Программа ближайшей пятилетки перезагрузит всю региональную медицину

18.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

По следам Всебелорусского народного собрания. В областных и районных центрах продолжаются встречи коллективов с делегатами форума. Представителем Лоевского района стал главврач больницы. К 28 годам Никита Гараев прошел путь от врача общей практики и на личном опыте ощутил социальную поддержку государства молодых специалистов. И как сейчас признается, на вопрос закрепляемости кадров смотрит уже как руководитель и отмечает значимость сохранения этих тенденций в стране на следующие 5 лет.

Программа ближайшей пятилетки перезагрузит всю региональную медицину. И если следовать намеченному плану, такие результаты, как увеличение продолжительности жизни можно будет наблюдать и раньше.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По следам Всебелорусского народного собрания. В областных и районных центрах продолжаются встречи коллективов с делегатами форума. Представителем Лоевского...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Трэба было больш ва ўсё ўнікаць, каб не расплачваліся нашы дзеці». Маці 18-гадовага палітвязня пра сваё жыццё
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by