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Уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко возбуждено в Беларуси
18.02.2021 10:55 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Генеральная прокуратура уведомила по телефону мать Романа Бондаренко о том, что возбуждено уголовное дело по факту смерти ее сына.
Дело возбуждено по части 3 статьи 147К – умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.
Однако в ответе ведомства оказалось ожидаемое содержание: «Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена».
Что известно о Романе Бондаренко
31-летний
Очевидцы говорят, что Романа с силой оттолкнули, он ударился головой. Потом парня увезли на микроавтобусе, а через полтора часа избитого доставили в больницу скорой медицинской помощи с отеком мозга. Врачи провели операцию, молодой человек находился в критическом состоянии до вечера четверга. Вечером, не приходя в сознание, он умер.
В Следственном комитете заявили, что погибший прибыл к медикам «с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения». Врачи больницы скорой помощи
Инициатива BYPOL в конце января
После этого по всей стране начались акции солидарности и памяти Бондаренко. Каждый день появляются новости о задержаниях. Людей увольняют за выражение гражданской позиции.
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Генеральная прокуратура уведомила по телефону мать Романа Бондаренко о том, что возбуждено уголовное дело по факту смерти ее сына.
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