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Уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко возбуждено в Беларуси

18.02.2021 10:55 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Генеральная прокуратура уведомила по телефону мать Романа Бондаренко о том, что возбуждено уголовное дело по факту смерти ее сына.

Дело возбуждено по части 3 статьи 147К – умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

Однако в ответе ведомства оказалось ожидаемое содержание: «Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена».

Что известно о Романе Бондаренко

31-летний Роман Бондаренко вечером 11 ноября вышел в свой двор, который назвали "Площадью Перемен", когда туда приехали на бусе неизвестные в масках. Они начали снимать с забора бело-красно-белые ленточки. Завязалась потасовка.

Очевидцы говорят, что Романа с силой оттолкнули, он ударился головой. Потом парня увезли на микроавтобусе, а через полтора часа избитого доставили в больницу скорой медицинской помощи с отеком мозга. Врачи провели операцию, молодой человек находился в критическом состоянии до вечера четверга. Вечером, не приходя в сознание, он умер.

В Следственном комитете заявили, что погибший прибыл к медикам «с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения». Врачи больницы скорой помощи опровергли заявление СК, обнародовав заключение, в котором было указано, что в крови было 0 процентов этила.

Инициатива BYPOL в конце января опубликовала предварительное расследование, уточнив полный список причастных к убийству Романа Бондаренко лиц. Также опубликованы записи разговоров милиционеров с медиками, подтверждающие, что Бондаренко был трезв.

После этого по всей стране начались акции солидарности и памяти Бондаренко. Каждый день появляются новости о задержаниях. Людей увольняют за выражение гражданской позиции.

 
 
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Генеральная прокуратура уведомила по телефону мать Романа Бондаренко о том, что возбуждено уголовное дело по факту смерти ее сына.
 
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