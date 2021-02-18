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В пятницу начнется суд над журналисткой Катериной Борисевич и доктором Артемом Сорокиным. Что важно об этом знать?
18.02.2021 11:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
19 февраля в Минске начинается суд над журналисткой Катериной Борисевич и доктором Артемом Сорокиным. Они обвиняются в «разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия» (ст. 178 ч.3 УК). Обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы. Рассказываем, что важно знать об этом деле.
С чего все началось?
Вечером 11 ноября 2020 года во дворе на улице Червякова в Минске, известном под названием «Площадь перемен», был избит Роман Бондаренко. Он вышел узнать, кто срезает БЧБ-ленты во дворе. Избитого парня неизвестные увезли на микроавтобусе, через некоторое время он оказался в Центральном РУВД, а затем в БСМП. Врачи долго боролись за его жизнь, но вечером следующего дня Роман Бондаренко умер в больнице.
13 ноября Следственный комитет
В тот же день, общаясь с иностранными журналистами, со ссылкой на данные СК Александр Лукашенко
В чем именно обвиняют Катерину Борисевич и Артема Сорокина?
Однако Генеральная прокуратура завела дело не по факту насильственной смерти Романа Бондаренко в отношении тех, кто его избил, а в связи с «разглашением врачебной тайны» — в отношении журналиста и доктора.
19 ноября 2020 года в 17.28 телеграм-канале Генпрокуратуры
«Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача УЗ „Городская клиническая больница скорой медицинской помощи“ и иного лица по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 178 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию. Деяния названных лиц повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям. Подозреваемые задержаны».
Телефон Кати Борисевич был недоступен. Ее 17-летняя дочь сообщила коллегам: «Мама вышла в магазин на 10 минут». Вернулась Катя из магазина уже в сопровождении неизвестных в балаклавах.
Три месяца Катерина Борисевич и Артем Сорокин находятся в СИЗО. У доктора трое маленьких детей, Катина дочь встретила совершеннолетие без мамы.
Человек погиб. Какая разница — пьян он был или трезв?
Действительно, с точки зрения закона, да и с общечеловеческой точки зрения, не имеет значения, в каком состоянии находилась жертва преступления. Человек погиб — это важно. Состояние алкогольного опьянения жертвы не снимает вину с преступника и не делает ее менее тяжкой. А вот алкогольное опьянение самого преступника — наоборот, является отягчающим обстоятельством.
Публикация документа о том, что в крови Романа Бондаренко не было алкоголя, не позволила сделать из погибшего маргинала, ставшего случайной жертвой пьяной драки. Очевидно, что и для родных Романа было важно не дать опорочить имя парня.
Можно привести массу случаев, когда дело возбуждалось за избиение людей, находившихся в состоянии алкогольного обвинения, и виновные получали реальные сроки (примеры:
Почему обвинение кажется странным?
Статья 178 относится к главе «Преступления против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних» раздела «Преступления против человека» Уголовного кодекса. Что касается первой и второй частей статьи, то уголовное дело должно возбуждаться по заявлению потерпевшего. Но у матери Романа никаких претензий к журналисту и доктору нет. Более того, она дала свое согласие на публикацию медицинских документов.
Уголовное дело возбуждено по части 3 — «разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия» (наказывается лишением свободы на срок до трех лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения). В этом случае это уже дело публичного обвинения, и правоохранительные органы, в том числе прокуратура, могут возбудить дело и без заявления потерпевшего, как и произошло в данном случае.
Что такое «тяжкие последствия» относительно ст. 178 УК? В комментарии к Уголовному кодексу отмечается, что «под тяжкими последствиями понимаются, например, такие последствия, которые привели к увольнению лица с занимаемой должности, к разводу, самоубийству, заболеванию психической болезнью и т.п.». Как мы видим, перечисленные последствия имеют непосредственное отношение к лицу, о диагнозе которого узнала общественность.
Что такое «тяжкие последствия» с точки зрения Генпрокуратуры? «Деяния названных лиц (врача и сотрудника TUT.BY. — Прим. ред.) повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям».
Мы не смогли найти ни одного случая возбуждения уголовного дела за разглашение врачебной тайны, а тем более помещения разгласивших эту тайну под стражу, хотя в последнее время мы сами неоднократно становились свидетелями того, как данные пациентов разглашались государственными телеканалами (примеры:
Да и странно: Следственный комитет и Александр Лукашенко имеют право заявлять, что Роман Бондаренко был пьян, а если журналист и доктор сказали, что это неправда, то это уже преступление?
А
Романа Бондаренко избили. А за это кто-то задержан? Что вообще произошло на «Площади перемен»?
Сегодня стало известно, что по факту смерти Романа Бондаренко, спустя более трех месяцев проверки, Генпрокуратура
Многочисленные свидетельства очевидцев, фото и видео с места событий, аудиозаписи и материалы, опубликованные инициативой BYPOL, позволили журналистам восстановить картину произошедшего 11 ноября во «дворе перемен», а также в РУВД Центрального района, куда был доставлен избитый Роман.
Оказалось, что среди участников событий того вечера были глава федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков и известный боец Дмитрий Шакута (именно он скрутил Романа). По данным BYPOL, еще одним участником был боец ММА Евгений Тимановский, есть свидетельства, что где-то поблизости находились пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт и сестра ее мужа, телеведущая Анна Эйсмонт, назывались имена других известных людей.
Белорусские правозащитники признали Катерину Борисевич и Артема Сорокина политзаключенными, международная организация Amnesty International назвала их узниками совести.
Что писал TUT.BY о событиях того вечера
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В пятницу начнется суд над журналисткой Катериной Борисевич и доктором Артемом Сорокиным. Что важно об этом знать?
Обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы. Рассказываем, что важно знать об этом деле.
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