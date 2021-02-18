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Прокуратура: руководитель заставил подчиненных оплатить за него штраф, завели уголовное дело

18.02.2021 11:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Руководитель минского предприятия заставил подчиненных оплатить за него штраф. Против него возбудили уголовное дело, сообщает сайт Генпрокуратуры.


Фото: TUT.BY

Прокуратура Ленинского района Минска возбудила уголовное дело о превышении служебных полномочий по ч. 2 ст. 426 УК против замгендиректора одного из предприятий.

Контролирующий орган обнаружил на предприятии нарушения законодательства о труде. За это руководителя привлекли к административной ответственности и выписали штраф. Руководитель дал незаконное указание подчиненным, чтобы те передали ему деньги — по одной базовой (одна базовая — 29 рублей) с каждого, пишет прокуратура. Отмечается, что такими действиями подозреваемый «причинил существенный вред правам и законным интересам граждан».

Уголовное дело направили для предварительного расследования в Ленинский (Минска) районный отдел Следственного комитета.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель дал незаконное указание подчиненным, чтобы те передали ему деньги - по одной базовой (одна базовая - 29 рублей) с каждого, пишет прокуратура.
 
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