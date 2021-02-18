В Гомеле появились необычные скульптуры. Кто их установил и зачем?

Источник материала: Tut.by

В начале этого года в микрорайоне Южный появились необычные деревянные скульптуры. «Сильные Новости» узнали , что это за идолы, и познакомились с автором.





Мужчина, который создал скульптуры, не хочет раскрывать себя, поэтому просит называть его Владиславом Дориным.

Владислав говорит, что около озера любят отдыхать гомельчане и далеко не все соблюдают чистоту. Мужчина вместе с другими неравнодушными жителями убирал мусор, надеясь, что у отдыхающих проснется совесть, но этот план не сработал. Тогда Владислав решил украсить место отдыха деревянными скульптурами.

Мужчина уверен, что с ними жители района должны почувствовать себя как дома. «А дома ведь меньше сорят, чем на улице», — рассуждает он.





Резьбой по дереву Владислав увлекся совсем недавно. Материал для работы берет из поваленных бобрами деревьев на каналах рядом с озером.

Пока он создал две скульптуры — Рода и Ладу.

— Лада — богиня любви, красоты, процветания, благополучия и плодородия, покровительница семейных союзов, поддерживающая лад и мир в доме. Бог Род у славян считался создателем всего живого и сущего. Однако, согласно большинству научных исследований, Род являлся покровителем потомков и дома, рода и судьбы, — рассказывает Владислав.





Случаев вандализма еще не было, но автор не исключает такой возможности. «Обидно будет, если мое творение испортят, — признается мужчина. — Но я к этому готов, перенесу это спокойно».

Останавливаться Владислав не намерен. Вскоре он планирует создать сказочных персонажей, которые будут интересны и понятны детям.