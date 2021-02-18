ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомеле появились необычные скульптуры. Кто их установил и зачем?

18.02.2021 11:49 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В начале этого года в микрорайоне Южный появились необычные деревянные скульптуры. «Сильные Новости» узнали, что это за идолы, и познакомились с автором.


Мужчина, который создал скульптуры, не хочет раскрывать себя, поэтому просит называть его Владиславом Дориным.

Владислав говорит, что около озера любят отдыхать гомельчане и далеко не все соблюдают чистоту. Мужчина вместе с другими неравнодушными жителями убирал мусор, надеясь, что у отдыхающих проснется совесть, но этот план не сработал. Тогда Владислав решил украсить место отдыха деревянными скульптурами.

Мужчина уверен, что с ними жители района должны почувствовать себя как дома. «А дома ведь меньше сорят, чем на улице», — рассуждает он.


Резьбой по дереву Владислав увлекся совсем недавно. Материал для работы берет из поваленных бобрами деревьев на каналах рядом с озером.

Пока он создал две скульптуры — Рода и Ладу.

— Лада — богиня любви, красоты, процветания, благополучия и плодородия, покровительница семейных союзов, поддерживающая лад и мир в доме. Бог Род у славян считался создателем всего живого и сущего. Однако, согласно большинству научных исследований, Род являлся покровителем потомков и дома, рода и судьбы, — рассказывает Владислав.


Случаев вандализма еще не было, но автор не исключает такой возможности. «Обидно будет, если мое творение испортят, — признается мужчина. — Но я к этому готов, перенесу это спокойно».

Останавливаться Владислав не намерен. Вскоре он планирует создать сказочных персонажей, которые будут интересны и понятны детям.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Останавливаться Владислав не намерен. Вскоре он планирует создать сказочных персонажей, которые будут интересны и понятны детям.
 
Новости дня
Новости общества
 
До воскресенья Минск должен быть полностью очищен от залежавшегося снега
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by