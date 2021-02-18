В Витебске отец с малышом кормили птиц и упали в реку. Их спас парень - теперь его ищут, чтобы поблагодарить

Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел в полдень 17 февраля в устье Витьбы в областном центре. Молодой мужчина с маленьким сыном кормили лебедей и уток, которые живут в этом месте, и упали в воду. В МЧС звонить не пришлось: на берег им помог выбраться неизвестный парень. Но в суматохе никто не спросил, как его зовут. Теперь парня ищут — чтобы сказать спасибо.



В месте, где Витьба впадает в Двину, в Витебске всегда зимует много лебедей и уток. Фото: Марина Кузнецова

Свидетельницей происшествия стала горожанка Марина Кузнецова. Она рассказала TUT.BY подробности:

— Вчера в полдень мы с мужем были у устья Витьбы. Возле реки находилось очень много лебедей и уток. Как обычно, сюда приходят горожане — покормить птиц. В этот раз людей было немного — может, человек шесть. Среди них были папа с сыном: мужчине на вид лет 30, а мальчику — лет 6−7. Вдруг раздался шум — это все птицы замахали крыльями и резко взмыли вверх — и крик: «Надо спасать людей!» Смотрю: мальчик с папой оказались в воде.

Марина говорит, что ближе всех к упавшим в ледяную воду оказался молодой парень.

— И он не растерялся: подкатился по льду на животе к мальчику с папой. Первым вытащил ребенка. Мой муж подхватил его и унес от берега. А парень подал руку отцу мальчика и помог ему выбраться. На улице мороз, а люди мокрые! Папу с сыном быстренько повели греться в монастырь (Свято-Духов женский монастырь, который находится рядом, на улице Толстого. — Прим. TUT.BY) — помощь предложили рабочие, которые увидели произошедшее.

В суматохе никто не поблагодарил парня-спасителя и не догадался спросить у него, как его зовут.

— Все были в шоке, а парень тем временем ушел. Заметили только, что он был там со своей беременной женой. Хочется найти молодого человека, чтобы поблагодарить его за находчивость, смелость и неравнодушие, — говорит Марина Кузнецова.

Молодой человек, если вы вчера помогли выбраться на берег отцу с ребенком, а сейчас читаете эту заметку, напишите: matveeva@tutby.com или TM_vitebsk.