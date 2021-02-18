На ближайшую ночь синоптики объявили оранжевый уровень опасности

Источник материала: Tut.by

Синоптики предупреждают о сильном морозе ближайшей ночью, объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды. Уже днем 19 февраля ожидается серьезное повышение температуры.



Фото:Сергей Балай, TUT.BY

«Ночью 19 февраля по восточной половине страны минимальная температура воздуха понизится до −25…28 °С», — сообщили синоптики.

После сильного мороза ночью в пятницу днем температура в некоторых районах страны поднимется до 0…-4 °С.

19 февраля погодные условия в Беларуси в основном будет определять северный холодный антициклон, сформированный в арктическом воздухе. Предстоящей ночью его центр прогнозируется над нашей страной. В дневные часы он продолжит свой путь к югу. Атмосферное давление начнет падать, и к западу республики днем подойдет фронтальный раздел. Поэтому ожидается преимущественно без осадков, лишь днем по западу страны кратковременные осадки, в основном мокрый снег, местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый.

Температура воздуха минимальная ночью −19…24 °С, по восточной половине −25…28 °С, по юго-западу страны, где будет больше облачности, морозы послабее: −16…18 °С; максимальная температура днем −5…11 °С, по юго-западу 0…-4 °С.