ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На ближайшую ночь синоптики объявили оранжевый уровень опасности

18.02.2021 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Синоптики предупреждают о сильном морозе ближайшей ночью, объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды. Уже днем 19 февраля ожидается серьезное повышение температуры.


Фото:Сергей Балай, TUT.BY

«Ночью 19 февраля по восточной половине страны минимальная температура воздуха понизится до −25…28 °С», — сообщили синоптики.

После сильного мороза ночью в пятницу днем температура в некоторых районах страны поднимется до 0…-4 °С.

19 февраля погодные условия в Беларуси в основном будет определять северный холодный антициклон, сформированный в арктическом воздухе. Предстоящей ночью его центр прогнозируется над нашей страной. В дневные часы он продолжит свой путь к югу. Атмосферное давление начнет падать, и к западу республики днем подойдет фронтальный раздел. Поэтому ожидается преимущественно без осадков, лишь днем по западу страны кратковременные осадки, в основном мокрый снег, местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый.

Температура воздуха минимальная ночью −19…24 °С, по восточной половине −25…28 °С, по юго-западу страны, где будет больше облачности, морозы послабее: −16…18 °С; максимальная температура днем −5…11 °С, по юго-западу 0…-4 °С.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ночью 19 февраля по восточной половине страны минимальная температура воздуха понизится до −25…28 °С», - сообщили синоптики.
 
Новости дня
Новости общества
 
Прокуратура: руководитель заставил подчиненных оплатить за него штраф, завели уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by