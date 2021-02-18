Что посмотреть в Мире помимо Мирского замка?

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Для многих белорусов при упоминании городского поселка Мир первая ассоциация - замок. Мирский замок - величественная архитектура, наша гордость и всемирное наследие. Но справедливо отметить, что в Мире, кроме замка, есть на что посмотреть. Предлагаем в этом убедиться.

Мир - небольшой городской поселок в Кореличском районе Гродненской области

Из Минска сюда можно доехать на своем автомобиле или на маршрутке, дорога займет чуть больше часа. По традиции белорусских местечек на главной площади напротив друг друга стоят православный и католический храмы. Каменный костел святого Николая появился в Мире во время правления Радзивиллов.







Свято-Троицкая церковь - памятник архитектуры середины XVI века



В храме находится список чудотворной иконы матери Божией Почаевской.









В прошлом Мир был торговым местечком

Сюда приезжали купцы не только из соседних стран, но даже из Китая и Японии. Две самые крупные ярмарки были приурочены ко Дню святого Николая. Существует легенда, что однажды по пути на ярмарку китайские купцы попали в очень сильную метель. Выбраться им помог проводник, который возник из ниоткуда. Как потом выяснилось, он был очень похож на Николая Чудотворца.



В Мире всегда бок о бок жили католики, православные, мусульмане и иудеи

В городском поселке сохранился еврейский квартал. Главное здание ансамбля - холодная синагога. Она никогда не отапливалась и использовалась только для проведения религиозных праздников.









Лет 10 назад в Мире появился частный музей-усадьба, он находится в здании бывшей корчмы. Здесь Владислав Сырокомля написал стихотворение "Почтальон". В русском переводе оно стало народной песней "Когда я на почте служил ямщиком…". Главный экспонат музея - княжеская кровать. По легенде, если на кровати посидит девушка, то она станет невероятно красивой.









В XIX веке недалеко от замка Святополк-Мирские организовали винокурню, сейчас в ее здании работает спиртзавод.



Завод - одно из старейших предприятий Кореличчины

Сейчас это филиал Гродненского ликеро-водочного завода. Здесь производят этиловый спирт класса люкс и основу для кваса.









Здорово, когда на давно известные места можно взглянуть с новой стороны. Увидеть Мир своими глазами нужно обязательно: так он еще живописнее. Обязательно убедитесь в этом сами.