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До воскресенья Минск должен быть полностью очищен от залежавшегося снега

18.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"В этом направлении уже проведена большая работа, но проблемные места остались, поэтому надо приложить усилия, - обратился к руководителям администраций и коммунальных служб зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович. - Если для более эффективной уборки снега надо привлекать людей, просите население". Также Александр Дорохович обратился к столичным жителям, поблагодарив их за помощь в уборке снега и напомнив, что более качественной работе зачастую мешают машины, которые припаркованы в запрещенных местах. Такой транспорт будут эвакуировать.

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"В этом направлении уже проведена большая работа, но проблемные места остались, поэтому надо приложить усилия, - обратился к руководителям администраций и...
 
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