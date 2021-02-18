|
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко
18.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича. Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р. И. телесных повреждений не установлена. Уголовное дело находится в производстве Генеральной прокуратуры.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту умышленного причинения тяжкого телесного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)