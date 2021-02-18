Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко

Источник материала: БT

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича. Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р. И. телесных повреждений не установлена. Уголовное дело находится в производстве Генеральной прокуратуры.



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