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Комитет Госконтроля Беларуси сегодня проведет горячую линию
18.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТемы общения - сверхнормативное строительство, реконструкция и капремонт объектов в Минске. Жители столицы могут сообщить информацию о долгостроях, а также о фактах затянувшегося капитального ремонта. Обратиться на горячую линию можно с 11 утра до часа дня. Каждое обращение будет проанализировано и будут приняты меры.
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Темы общения - сверхнормативное строительство, реконструкция и капремонт объектов в Минске. Жители столицы могут сообщить информацию о долгостроях, а также о...
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