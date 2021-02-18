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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Н. Карчевская: Необходимо заняться повышением для молодежи престижа понятия "работа" В продолжение темы народного диалога. По следам Всебелорусского народного собрания. Объяснять, что такое патриотизм, нужно не красивыми лозунгами, а через...

В продолжение темы народного диалога. По следам Всебелорусского народного собрания. Объяснять, что такое патриотизм, нужно не красивыми лозунгами, а через действия. И параллельно заняться повышением престижа и ценности понятия "работа". Таким мнением поделилась Наталья Карчевская - ректор Университета культуры и искусств.В вузе планируется марафон диалоговых встреч со студентами. Затронут не только деструктивность информационного пространства, но и самозанятость.