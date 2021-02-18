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Н. Карчевская: Необходимо заняться повышением для молодежи престижа понятия "работа"
18.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ продолжение темы народного диалога. По следам Всебелорусского народного собрания. Объяснять, что такое патриотизм, нужно не красивыми лозунгами, а через действия. И параллельно заняться повышением престижа и ценности понятия "работа". Таким мнением поделилась Наталья Карчевская - ректор Университета культуры и искусств.
В вузе планируется марафон диалоговых встреч со студентами. Затронут не только деструктивность информационного пространства, но и самозанятость.
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В продолжение темы народного диалога. По следам Всебелорусского народного собрания. Объяснять, что такое патриотизм, нужно не красивыми лозунгами, а через...
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