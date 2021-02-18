Журналисток Чульцову и Андрееву приговорили в 2 годам колонии каждую

Несмотря на отсутствие прямых доказательств виновности журналисток «Белсата» Дарью Чульцову и Катерину Андрееву судья Наталья Бугук признала виновными приговорила к двум годам лишения свободы в колонии общего режима (каждую).

Им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК - «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

Именно такое наказание просила назначить гособвинитель Алина Касьянчик 17 февраля.

Журналистки остановили общественный транспорт?

Время до суда - уже больше трех месяцев - Дарья Чульцова и Катерина Бахвалова находятся в СИЗО. Правозащитники признали их политическими заключенными. В изменении меры пресечения во время судебного разбирательства им отказали.

По мнению следствия, действия журналисток привели к остановке 19 маршрутов общественного транспорта, что нанесло «Минсктрансу» ущерб на более чем 11 тысяч рублей. Следствие посчитало, что девушки организовали действия, грубо нарушающие общественный порядок, и это повлекло нарушение работы транспорта, а также участвовали в них.

Путем озвучивания информации из «деструктивных аккаунтов в социальных сетях» они осуществили сбор активных участников протеста «с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов», передает версию обвинителей TUT.BY.

Семьи Чульцовой и Бахваловой возместили ущерб, и предприятие отказалось от гражданского иска в отношении журналисток. Хотя на суде так и не было установлено, кто именно перекрыл движение на дороге.

В своем последнем слове журналистки подчеркнули, что все материалы дела указывают на их невиновность.

Что говорит защита

По мнению адвоката, все фразы, которые были сказаны во время стрима, касаются только происходивших событий. Установлено, что единственными призывами журналисток были просьбы беречь себя. Они носят риторический характер и не направлены на участников событий 15 ноября на «Площади перемен». Журналистки также просят делиться с ними материалами.

В высказываниях Катерины Бахваловой эксперты-лингвисты не обнаружили призывов к каким-либо групповым действиям. Такую же нейтральную информацию распространяли и другие СМИ.

Ни один из свидетелей со стороны обвинения, которые выступили на процессе, не заявил, что именно действия журналисток привели к тому, что на площади собрались люди, а движение личного и общественного транспорта оказалось заблокированным.

«Фактически мы установили, что Катерина Бахвалова осуществляла работу журналиста. За эти действия она и Дарья Чульцова уже больше трех месяцев находятся за решеткой. Мы полагаем, что в действиях Бахваловой и Чульцовой отсутствует состав преступления», - заявил в судебных прениях адвокат Сергей Зикрацкий.

Кроме того, в день, когда Катерина и Дарья вели стрим, в Минске не было мобильного интернета, то есть участники акции протеста не могли наблюдать за прямой трансляцией.

Напомним, журналисток задержали вечером 15 ноября 2020 года. В тот день они вели прямой эфир из квартиры дома на «Площади перемен», где образовался стихийный мемориал Романа Бондаренко.

18 февраля по факту смерти Романа Бондаренко Генпрокуратура возбудила уголовное дело. В сообщении ведомства оказалось ожидаемое содержание: «Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена».

Замглавы Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий сказал, что не ожидает мягкого наказания и журналистке TUT.BY Екатерине Борисевич. Хотя вся ее вина - в выполнении своих профессинальных обязанностей.

Горецкий считает, что таким образом власти хотят наказать не только данных журналистов, но и напугать остальных. "Показать, что, если они будут писать острые материалы о происходящем в стране, тоже попадут в колонию", - сказал он.