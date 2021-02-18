В Барановичах бывшая главбух предприятия получила 5 лет за крупное хищение

Источник материала: Tut.by

В Барановичах огласили приговор экс-главбуху Ляховичского дорожного ремонтно-строительного управления, которая обвинялась в хищении 378 тысяч рублей путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщает прокуратура .

Должность главного бухгалтера обвиняемая занимала с 2010 по 2018 годы. За время работы, сообщает прокуратура, она систематически похищала деньги у предприятия: выдавала их наличными, а также делала излишние перечисления на карт-счета себе и иным работникам. Об этом стало известно в 2017 году во время ревизии.

Суд признал ее виновной и назначил 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Ей также запретили на 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

По амнистии срок ей сократили на год.