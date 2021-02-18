7,5 тысячи белорусов получили временный ВНЖ в Литве, более 12 тысяч - национальные визы. И это за полгода

Источник материала: Tut.by

Более 9 тысяч белорусов обратились за временным видом на жительство в Литве в период с 1 августа 2020-го по 15 февраля 2021 года. 7490 человек уже получили его. Об этом TUT.BY сообщили в Департаменте миграции при МВД Литвы.



Снимок используется в качестве иллюстрации. ​Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным Департамента миграции, за шесть с половиной месяцев — с 1 августа 2020-го по 15 февраля 2021 года — за получением разрешения на временное проживание в Литве (или его продлением) обратилось 9359 человек.

7490 белорусов получили разрешение на временное проживание в Литовской республике.

Также, как следует из данных департамента, 115 граждан Беларуси обратились за разрешением на постоянное проживание, 86 человек получили его.

Еще 14 белорусов обратились за разрешением на временное проживание и получили его как члены семьи гражданина Европейского союза.

Кроме этого, граждане Беларуси обращались за получением национальных литовских виз (они дают право постоянно учиться на территории Литвы и работать там). Всего посольства и консульства Литвы, а также Департамент миграции выдали белорусам 12 496 национальных виз — за период с 1 августа 2020-го по 15 февраля 2021 года.

Напомним, МВД 21 октября озвучило данные о том, сколько белорусов уехало из страны с начала осени (то есть примерно за полтора месяца). Тогда цифры были такими: в Польшу выехало около 10 тысяч белорусов, в Украину — 3 тысячи, в Литву и Латвию — не более 500.