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В центре Гродно под окнами многоэтажки нашли тело 90-летнего мужчины

18.02.2021 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно утром 18 февраля у дома № 2 на улице Давыда Городенского обнаружили тело 90-летнего мужчины. Как сообщает местный ресурс newgrodno.by, дедушка был полураздетым и лежал под окнами многоэтажки.


Фото: newgrodno.by

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти пенсионера.

Предварительно установлено, что смерть местного жителя не носит криминальный характер.


Как рассказали Блогу Гродно s13.ru в милиции, пожилой мужчина, похоже, выпал из окна своей квартиры на первом этаже.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно утром 18 февраля у дома № 2 на улице Давыда Городенского обнаружили тело 90-летнего мужчины. Как сообщает местный портал newgrodno.by, дедушка был полураздетый и...
 
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