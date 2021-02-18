В центре Гродно под окнами многоэтажки нашли тело 90-летнего мужчины

Источник материала: Tut.by

В Гродно утром 18 февраля у дома № 2 на улице Давыда Городенского обнаружили тело 90-летнего мужчины. Как сообщает местный ресурс newgrodno.by, дедушка был полураздетым и лежал под окнами многоэтажки.



Фото: newgrodno.by

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти пенсионера.

Предварительно установлено, что смерть местного жителя не носит криминальный характер.





Как рассказали Блогу Гродно s13.ru в милиции, пожилой мужчина, похоже, выпал из окна своей квартиры на первом этаже.