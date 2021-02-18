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В центре Гродно под окнами многоэтажки нашли тело 90-летнего мужчины
18.02.2021 13:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно утром 18 февраля у дома № 2 на улице Давыда Городенского обнаружили тело 90-летнего мужчины. Как
Сейчас на месте происшествия работают следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти пенсионера.
Предварительно установлено, что смерть местного жителя не носит криминальный характер.
Как
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В Гродно утром 18 февраля у дома № 2 на улице Давыда Городенского обнаружили тело 90-летнего мужчины. Как сообщает местный портал newgrodno.by, дедушка был полураздетый и...
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