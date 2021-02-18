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«Наверное, было за что». Что думает министр информации о двух годах колонии журналисткам за стрим

18.02.2021 13:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр информации Игорь Луцкий на книжной выставке в Минске прокомментировал приговор журналисткам Белсата: Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой дали два года колонии за стрим с «Площади перемен».

 

— Наверное, было за что, раз суд решил, — так прокомментировал громкий приговор министр информации Игорь Луцкий. — Ну я же не судья.

Также министр прокомментировал то, что независимых журналистов не пускают на суд над Бабарико:

— Мы не занимались аккредитацией на судебные процессы.

При этом Игорь Луцкий сказал, что его «конечно же, заботит судьба журналистов, которые законопослушны».

 
Теги: Минск
 
 
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Министр информации Игорь Луцкий на книжной выставке в Минске прокомментировал приговор журналисткам Белсата: Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой дали два года...
 
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