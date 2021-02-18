«Наверное, было за что». Что думает министр информации о двух годах колонии журналисткам за стрим

Источник материала: Tut.by

Министр информации Игорь Луцкий на книжной выставке в Минске прокомментировал приговор журналисткам Белсата: Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой дали два года колонии за стрим с «Площади перемен».

— Наверное, было за что, раз суд решил, — так прокомментировал громкий приговор министр информации Игорь Луцкий. — Ну я же не судья.

Также министр прокомментировал то, что независимых журналистов не пускают на суд над Бабарико:

— Мы не занимались аккредитацией на судебные процессы.

При этом Игорь Луцкий сказал, что его «конечно же, заботит судьба журналистов, которые законопослушны».