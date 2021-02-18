Источник материала: БT



Участница массовых беспорядков в Минске , 21-летняя уроженка Минской области, скоро предстанет перед судом. События августа прошлого года перешли в правовую плоскость и имеют вполне логичное продолжение. Еще одно уголовное дело завершили следователи. Обвиняемой инкриминируют участие в беспорядках и вооруженное сопротивление милиции. К тому же девушка участвовала в блокировке дороги.













Радикально настроенная молодежь возводила баррикады на проезжей части на перекрестке улиц Сурганова, Куйбышева и Беды в Минске. Следователи допросили обвиняемую и свидетелей. Экспертиза показала, что участница беспорядков признана уменьшено-вменяемой. Впрочем, этот момент оставим без комментария.

Принцип неотвратимости ответственности

И еще раз отметим: каждый факт нарушения закона получит свое логичное продолжение. Оскорбления в соцсетях, участие в беспорядках, сопротивление милиции, блокировка дороги, призывы к уличным протестам. Принцип неотвратимости ответственности никто не отменял.















В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Участие в беспорядках, вооруженное сопротивление милиции: расследование дела завершено Участница массовых беспорядков в Минске, 21-летняя уроженка Минской области, скоро предстанет перед судом. События августа прошлого года перешли в правовую...

И сегодня суд приговорил сотрудниц польского телеканала "Белсат" Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Их обвиняли в подготовке и организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок. Обеих задержали 15 ноября во время стрима из квартиры одного из домов во время несанкционированных уличных акций.