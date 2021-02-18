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Участие в беспорядках, вооруженное сопротивление милиции: расследование дела завершено
18.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Участница массовых беспорядков в Минске, 21-летняя уроженка Минской области, скоро предстанет перед судом. События августа прошлого года перешли в правовую плоскость и имеют вполне логичное продолжение. Еще одно уголовное дело завершили следователи. Обвиняемой инкриминируют участие в беспорядках и вооруженное сопротивление милиции. К тому же девушка участвовала в блокировке дороги.
Радикально настроенная молодежь возводила баррикады на проезжей части на перекрестке улиц Сурганова, Куйбышева и Беды в Минске. Следователи допросили обвиняемую и свидетелей. Экспертиза показала, что участница беспорядков признана уменьшено-вменяемой. Впрочем, этот момент оставим без комментария.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по г. Минску: "В ходе изучения содержимого мобильного телефона обнаружена переписка, свидетельствующая о том, что девушка неоднократно участвовала в несанкционированных массовых мероприятиях. Кроме этого, она являлась подписчиком ряда деструктивных телеграм-каналов. По результатам расследования действия обвиняемой квалифицированы по по статье «Участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении вооруженного сопротивления представителям власти» Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд".
Принцип неотвратимости ответственности
И еще раз отметим: каждый факт нарушения закона получит свое логичное продолжение. Оскорбления в соцсетях, участие в беспорядках, сопротивление милиции, блокировка дороги, призывы к уличным протестам. Принцип неотвратимости ответственности никто не отменял.
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Участница массовых беспорядков в Минске, 21-летняя уроженка Минской области, скоро предстанет перед судом. События августа прошлого года перешли в правовую...
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