ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Е. Лукаш: Майдан дал старт разрушению Украины

18.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Неоднократные  переломы и переписывание истории страны лишь еще сильнее толкают Украину в пропасть. А спекуляции затеваются в том числе для того, чтобы отвлечь внимание граждан от других вопросов вроде социально-экономических проблем и неравенства.  Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш назвала Майдан трагедией, которая привела к потере территорий и государственного суверенитета.

Елена Лукаш,  народный депутат Верховной рады Украины V и VI созывов:

"Для меня Майдан - это место преступления, где убивали правоохранителей и протестующих. Место преступления, которое дало старт разрушению прекрасной страны, не идеальной, но живой, дружной, единой. Ложь о Майдане - дело очень выгодное. 

Никогда бы те, кто пришел после Майдана, и сегодняшние не были у власти, если бы не разрушительная сила Майдана

Ложь о Майдане - дело выгодное в натуральном смысле. Обманом на Майдане собирали миллионы из бюджета, от благотворителей. Ложь о Майдане - дело важное, если ты хочешь разделять и преследовать, если ты хочешь хранить власть. Миф о Майдане прописан даже в детских учебниках. Украина постмайданная держится на трех мифах: о Донбассе, Крыме и самом Майдане. Правду нам не расскажет никто, потому что будет очень больно, потому что майдановцы убивали сами, убивали друг друга".

 Мнение. Елена Лукаш:

Е. Лукаш: Украину сознательно ведут к катастрофе

Е. Лукаш об использовании патриотизма для грабежа Украины
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неоднократные  переломы и переписывание истории страны лишь еще сильнее толкают Украину в пропасть. А спекуляции затеваются в том числе для того, чтобы отвлечь...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Наверное, было за что». Что думает министр информации о двух годах колонии журналисткам за стрим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by