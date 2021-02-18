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Е. Лукаш: Майдан дал старт разрушению Украины
18.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНеоднократные переломы и переписывание истории страны лишь еще сильнее толкают Украину в пропасть. А спекуляции затеваются в том числе для того, чтобы отвлечь внимание граждан от других вопросов вроде социально-экономических проблем и неравенства. Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш назвала
Елена Лукаш, народный депутат Верховной рады Украины V и VI созывов:
"Для меня Майдан - это место преступления, где убивали правоохранителей и протестующих. Место преступления, которое дало старт разрушению прекрасной страны, не идеальной, но живой, дружной, единой. Ложь о Майдане - дело очень выгодное.
Никогда бы те, кто пришел после Майдана, и сегодняшние не были у власти, если бы не разрушительная сила Майдана
Ложь о Майдане - дело выгодное в натуральном смысле. Обманом на Майдане собирали миллионы из бюджета, от благотворителей. Ложь о Майдане - дело важное, если ты хочешь разделять и преследовать, если ты хочешь хранить власть. Миф о Майдане прописан даже в детских учебниках. Украина постмайданная держится на трех мифах: о Донбассе, Крыме и самом Майдане. Правду нам не расскажет никто, потому что будет очень больно, потому что майдановцы убивали сами, убивали друг друга".
Мнение. Елена Лукаш:
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Неоднократные переломы и переписывание истории страны лишь еще сильнее толкают Украину в пропасть. А спекуляции затеваются в том числе для того, чтобы отвлечь...
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