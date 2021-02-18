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Парламентарии продолжают мониторинг в коммерческих и государственных аптеках
18.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОдин из вопросов, которые волнуют население, - рост цен на лекарства.
Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Мониторинг показал, что повышение цен было. Сейчас за счет определенного количества скидок, за счет акций цены вновь снижены. И мы обратили внимание на то, что отечественные препараты стоят точно так же, как они стоили в декабре. Проводится большая работа для того, чтобы системно далее не повышались цены на лекарства".
Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Пришли к выводу, что ряд препаратов в аптеках государственных дешевле, ряд в аптеках коммерческих дешевле, но в целом корзина, которую мы собирали для лечения простуды, оказалась, что в государственной аптеке все-таки на 15-18 % дешевле".
Мониторинг будут продолжать и в дальнейшемЗадача - проработать стратегию роста цен и не допустить значительного повышения стоимости препаратов.
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Один из вопросов, которые волнуют население, - рост цен на лекарства. Парламентарии продолжают мониторинг в коммерческих и государственных аптеках. Сегодня...
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