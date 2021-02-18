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Мониторинг будут продолжать и в дальнейшем

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Парламентарии продолжают мониторинг в коммерческих и государственных аптеках Один из вопросов, которые волнуют население, - рост цен на лекарства. Парламентарии продолжают мониторинг в коммерческих и государственных аптеках. Сегодня...

Один из вопросов, которые волнуют население, - рост цен на лекарства.. Сегодня важно, чтобы препараты оставались доступными для каждого потребителя. В ходе проверки депутаты сравнивают стоимость на отечественные и импортные товары. Также анализируется информация о формировании цены на товары.Задача - проработать стратегию роста цен и не допустить значительного повышения стоимости препаратов.