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Цены на лекарства на контроле сенаторов
18.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Совете Республики сегодня состоялась рабочая встреча председателя профильной комиссии Татьяны Рунец с представителями Минздрава, МАРТа, производителями препаратов и аптечных сетей. Во главе угла - интересы простых людей. По предварительным данным, цены на лекарства в январе выросли более чем на 4,5 %. Специалисты связывают это с увеличением НДС.
Сенаторы проводят мониторинги цен на лекарства по всей стране. Каждый отвечает за свой регион. В тесной связке с Советом Республики работают и местные Советы депутатов.
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В Совете Республики сегодня состоялась рабочая встреча председателя профильной комиссии Татьяны Рунец с представителями Минздрава, МАРТа, производителями...
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