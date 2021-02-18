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Цены на лекарства на контроле сенаторов

18.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Совете Республики сегодня состоялась рабочая встреча председателя профильной комиссии Татьяны Рунец с представителями Минздрава, МАРТа, производителями препаратов и аптечных сетей. Во главе угла - интересы простых людей. По предварительным данным, цены на лекарства в январе выросли более чем на 4,5 %. Специалисты связывают это с увеличением НДС.

Сенаторы проводят мониторинги цен на лекарства по всей стране. Каждый отвечает за свой регион. В тесной связке с Советом Республики работают и местные Советы депутатов.

 
 
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В Совете Республики сегодня состоялась рабочая встреча председателя профильной комиссии Татьяны Рунец с представителями Минздрава, МАРТа, производителями...
 
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