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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Цены на лекарства на контроле сенаторов В Совете Республики сегодня состоялась рабочая встреча председателя профильной комиссии Татьяны Рунец с представителями Минздрава, МАРТа, производителями...

В Совете Республики сегодня состоялась рабочая встреча председателя профильной комиссии Татьяны Рунец с представителями Минздрава, МАРТа, производителями препаратов и аптечных сетей. Во главе угла - интересы простых людей. По предварительным данным, цены на лекарства в январе выросли более чем на 4,5 %. Специалисты связывают это с увеличением НДС.Сенаторы проводят мониторинги цен на лекарства по всей стране. Каждый отвечает за свой регион. В тесной связке с Советом Республики работают и местные Советы депутатов.