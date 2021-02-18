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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси продолжается мониторинг цен на лекарства Напомним, Минздрав рекомендовал снивелировать повышение НДС на 10 % снижением торговых надбавок. За стоимостью следят профсоюзы и сенаторы. Они отмечают, что...

Напомним, Минздрав рекомендовал снивелировать повышение НДС на 10 % снижением торговых надбавок. За стоимостью следят профсоюзы и сенаторы. Они отмечают, что белорусские лекарства зачастую дешевле, чем иностранные аналоги, при этом ничем не уступают по качеству. Да и сами аптеки предлагают выгодные дисконтные программы. Все препараты остаются доступными для потребителей.На контроле также стоимость продуктов на полках магазинов. Напомним, до конца года рост цен на социально значимые товары не должен превысить 4,9 %.