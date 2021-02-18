|
В суде в Сморгони кто-то крикнул «Жыве Беларусь!» Вызвали милицию, кто ушел через окно, кого увезли в РОВД
18.02.2021 14:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Сморгони сегодня, 18 февраля, был объявлен приговор двум местным жителям — Руслану Валюку и Инне Марковой. Их обвиняли по статье «Клевета» УК. После объявление приговора кто-то в коридоре выкрикнул «Жыве Беларусь!». По
С утра в суде Сморгонского района проходило последнее заседание по делу двух местных жителей. Руслана Валюка и Инну Маркову обвиняли в распространении листовок, в которых содержалась «заведомо ложная» информация о сотрудниках милиции.
Расклеивали данные листовки в Сморгони в конце сентября прошлого года. После этого было задержано семь человек: некоторых отпустили, а в отношении Валюка и Марковой возбудили уголовное дело
Именно за фотографию этих листовок осудили бывшего владельца и главного редактора независимой «Новой газеты Сморгони», а сейчас индивидуального предпринимателя, который оказывал услуги по печати, Ромуальда Улана. Он увидел их в городе, сфотографировал и выложил в социальных сетях. Его также обвиняли по статье 188 УК «Клевета». Мужчине
18 февраля Руслан Валюк был приговорен к двум годам «химии», Инна Маркова — к двум годам так называемой домашней химии.
После приговора кто-то в коридоре крикнул «Жыве Беларусь!» — и людей заблокировали в здании суда. Среди них оказался и местный правозащитник Алесь Дергачев. Некоторые успели выйти на улицу. В здании оставалось около 20 человек.
По данным правозащитников, указание не выпускать людей из здания дала председатель суда Сморгонского района Людмила Петрова. Она же вызвала милицию.
Местные жители рассказывают, что на выходе в фойе стоял один милиционер, еще один сотрудник находился в специальном помещении для охраны.
Обвиняемому Руслану Валюку стало плохо, его забрала скорая.
Некоторые смогли убежать через окно. Девять человек увезли в РОВД, сообщают правозащитники.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде в Сморгони кто-то крикнул «Жыве Беларусь!» Вызвали милицию, кто ушел через окно, кого увезли в РОВД
В Сморгони сегодня был объявлен приговор двум местным жителям. Их обвиняли по статье «Клевета». После объявление приговора кто-то в коридоре выкрикнул «Жыве...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)