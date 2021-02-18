ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В суде в Сморгони кто-то крикнул «Жыве Беларусь!» Вызвали милицию, кто ушел через окно, кого увезли в РОВД

18.02.2021 14:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Сморгони сегодня, 18 февраля, был объявлен приговор двум местным жителям — Руслану Валюку и Инне Марковой. Их обвиняли по статье «Клевета» УК. После объявление приговора кто-то в коридоре выкрикнул «Жыве Беларусь!». По информации лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», дежурному милиционеру запретили выпускать людей из здания суда. Местные жители говорят, что внутри осталось 10−15 человек, на входе стоят два милиционера — и никого не выпускают.


Фото: предоставлено жителями Сморгони

С утра в суде Сморгонского района проходило последнее заседание по делу двух местных жителей. Руслана Валюка и Инну Маркову обвиняли в распространении листовок, в которых содержалась «заведомо ложная» информация о сотрудниках милиции.

Расклеивали данные листовки в Сморгони в конце сентября прошлого года. После этого было задержано семь человек: некоторых отпустили, а в отношении Валюка и Марковой возбудили уголовное дело

Именно за фотографию этих листовок осудили бывшего владельца и главного редактора независимой «Новой газеты Сморгони», а сейчас индивидуального предпринимателя, который оказывал услуги по печати, Ромуальда Улана. Он увидел их в городе, сфотографировал и выложил в социальных сетях. Его также обвиняли по статье 188 УК «Клевета». Мужчине присудили 2 года и 6 месяцев «химии» — ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

18 февраля Руслан Валюк был приговорен к двум годам «химии», Инна Маркова — к двум годам так называемой домашней химии.

После приговора кто-то в коридоре крикнул «Жыве Беларусь!» — и людей заблокировали в здании суда. Среди них оказался и местный правозащитник Алесь Дергачев. Некоторые успели выйти на улицу. В здании оставалось около 20 человек.

По данным правозащитников, указание не выпускать людей из здания дала председатель суда Сморгонского района Людмила Петрова. Она же вызвала милицию.


Фото: предоставлено жителями Сморгони

Местные жители рассказывают, что на выходе в фойе стоял один милиционер, еще один сотрудник находился в специальном помещении для охраны.

Обвиняемому Руслану Валюку стало плохо, его забрала скорая.

Некоторые смогли убежать через окно. Девять человек увезли в РОВД, сообщают правозащитники.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сморгони сегодня был объявлен приговор двум местным жителям. Их обвиняли по статье «Клевета». После объявление приговора кто-то в коридоре выкрикнул «Жыве...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Двойное» солнце. Посмотрите, какое солнечное гало сегодня было в небе над Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by