«Двойное» солнце. Посмотрите, какое солнечное гало сегодня было в небе над Гродно

Источник материала: Tut.by

Гродненцы сегодня, 18 февраля, смогли наблюдать солнечное гало. И хоть это природное явление не редкость, но всегда выглядит красиво и необычно. Посмотрите!



Фото: Наталья Шматко

Гало — это группа атмосферных оптических явлений, когда вокруг источника света появляется вторичное свечение, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли». Кольцо появляется обычно вокруг Солнца или Луны, но иногда и вокруг других мощных источников, таких как уличные огни.





В «завершенном» виде оно выглядит как круг, но может и напоминать нечто вроде перевернутой или неоконченной радуги. Гродненцы как раз и могли наблюдать «полное» гало — и поделились с TUT.BY фотографиями «двойного» восходящего солнца над городом.

Такое природное явление — не редкость — но обычно «ложное солнце» бледное и практически неразличимо на небосводе. А вот яркое гало бывают гораздо реже.