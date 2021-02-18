ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Двойное» солнце. Посмотрите, какое солнечное гало сегодня было в небе над Гродно

18.02.2021 14:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Гродненцы сегодня, 18 февраля, смогли наблюдать солнечное гало. И хоть это природное явление не редкость, но всегда выглядит красиво и необычно. Посмотрите!


Фото: Наталья Шматко

Гало — это группа атмосферных оптических явлений, когда вокруг источника света появляется вторичное свечение, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли». Кольцо появляется обычно вокруг Солнца или Луны, но иногда и вокруг других мощных источников, таких как уличные огни.


В «завершенном» виде оно выглядит как круг, но может и напоминать нечто вроде перевернутой или неоконченной радуги. Гродненцы как раз и могли наблюдать «полное» гало — и поделились с TUT.BY фотографиями «двойного» восходящего солнца над городом.

Такое природное явление — не редкость — но обычно «ложное солнце» бледное и практически неразличимо на небосводе. А вот яркое гало бывают гораздо реже.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это природное не редкость, но всегда выглядит красиво и необычно.
 
Новости дня
Новости общества
 
Участие в беспорядках, вооруженное сопротивление милиции: расследование дела завершено
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by