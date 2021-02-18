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«Ситуация будет только ухудшаться». Известные журналисты - о двух годах колонии для коллег с «Белсата»
18.02.2021 15:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня журналисткам «Белсата» Катерине Бахваловой и Дарье Чульцовой за стрим 15 ноября 2020 года с «Площади перемен» дали по 2 года колонии общего режима. Их признали виновными по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), хотя они просто выполняли свою работу. Известные белорусские журналисты и редакторы высказали свое мнение по поводу приговора.
«Это сигнал „неправильным“ журналистам — либо вы нас хвалите, либо по законам войны»
Известная журналистка и главный редактор интернет-издания «Белорусский партизан» Светлана Калинкина отмечает, что сегодняшний приговор журналисткам «Белсата» — сигнал всем тем, кто неправильно понял Лукашенко, когда он объявил этот год годом народного единства.
— Многие решили, что это какая-то попытка все-таки примирения, какого-то диалога, какого-то поиска точек соприкосновения, а на самом деле имелось в виду, что отныне будет одна точка зрения и только она будет правильная, и всех, кто будет с этим не согласен, будут карать, заставлять уехать из страны, сажать и так далее. Ничем иным такой показательно жестокий приговор, в котором даже непонятно, в чем провинились мои коллеги, объяснить невозможно.
Светлана Калинкина говорит, что это сигнал и белорусскому обществу, и Западу, что «чем больше вы сопротивляетесь, тем хуже будет ситуация».
— Вот вы готовите четвертый пакет санкций, вот вам, пожалуйста, сигнал — обыски у правозащитников, журналистов по всей стране, у профсоюза РЭП. Вы вводите санкции, чтобы ситуация в Беларуси становилась лучше, но она будет только хуже. Я понимаю этот заочный диалог именно так. А журналистов в Беларуси давно поделили на «правильных» и «неправильных», и никто этого не скрывал, и никого это не смущало, и никто не считал во власти, что это незаконно. И поэтому это сигнал «неправильным» журналистам — либо вы нас хвалите, либо по законам войны.
Светлана не ожидала, что сегодняшний приговор журналисткам может быть настолько суровым.
— Я не надеялась на оправдательный приговор, зная, как у нас проходят суды, но я все-таки думала, что кровожадность имеет границы, что все-таки это будет наказание, но не связанное с лишением свободы — например, с отсрочкой исполнения приговора или «химия».
Заместитель директора «Белсата» Алексей Диковицкий на своей странице в Facebook опубликовал заявление телеканала по поводу приговора журналисткам. В нем говорится, что осудив Дарью Чульцову и Катерину Андрееву (фамилия по паспорту — Бахвалова), власти пошли на «очевидное преступление». Телеканал требует освободить их журналисток и обращается к журналистам из ЕС, США, всего демократического мира, чтобы они написали о Дарье и Катерине.
«Верим, что справедливость восторжествует. А пока будем продолжать делать свою работу»
Главный редактор белорусского интернет-портала TUT.BY Марина Золотова обратила внимание, что сначала журналистов задерживали на несколько часов, потом давали административные аресты якобы за участие в акциях протеста, в ноябре 2020 года дошло и до уголовных дел.
— Сегодня журналисты «Белсата» Катя Андреева и Даша Чульцова получили два года колонии за стрим с «Площади перемен». Поражает цинизм тех, кто служит этой системе, — прокуроров, судей. Они же прекрасно все понимают, видят доказательства, осознают, что отправляют за решетку невиновных людей. А
— Судовая сістэма і ўлады проста звар’яцелі. І мне здаецца, што бумерангам гэта ўсё ім адгукнецца. Нельга сёння ў XXI стагоддзі рабіць суды, якія былі ў сярэднявеччы. Сёння не сярэднявечча і трэба зразумець, што ўлады просто зайшлі ў тупік. І самі губяць дзяржаву такімі вось прыгаворамі. Калі я прачытаў, што просіць дзяржаўны абвінаваўца (прокурор запросил журналисткам по 2 года лишения свободы, такое наказание назначил и суд. — Прим. TUT.BY), ўжо зразумеў, што ўсё гэта распісана па нотах, і тое, што даверылі такі суд спраўдзіць маладым асобам — гэта пра многае гаворыць, — считает главный редактор газеты «Народная Воля» Иосиф Середич.
По мнению Середича, власти хотят загнать независимые медиа в подполье.
— Але сёння ёсць у незалежных СМІ выхад з падполля, таму ніхто ў падполлі працаваць не буде, будзем працаваць адкрыта.
По поводу приговора журналисткам высказался главный редактор Onliner Николай Козлович на своей странице в Facebook. Он написал, что надо все равно верить в журналистику, потому что ее нереально уничтожить.
«Сейчас есть опция — закатать под асфальт всех, кто сопротивляется, или запугать всех остальных»
Председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец говорит, что само возбуждение уголовного дела против журналисток «Белсата» — уже нонсенс, потому что их решили привлечь к ответственности не за распространение недостоверной информации или каких-то порочащих сведений, государственных тайн, а за их работу.
— Сам факт возбуждения уголовного дела был показателем того, чем это дело может закончиться и что это абсолютно политически мотивированное дело. Я абсолютно убежден, что оно связано с тем, что распространялась информация об акциях, связанных с гибелью Романа Бондаренко.
Андрей Бастунец говорит, что не знает ни одного человека, который бы надеялся, что суд рассмотрит дело объективно и приговор будет оправдательным.
— Был выбран наиболее жесткий вариант обвинительного приговора, и он прогнозировался уже после некоторых сюжетов на белорусском телевидении, которые очень красноречиво показывают направление дальнейших действий со стороны властей. Это просто преследование инакомыслия в стране. Мы видим, что сейчас происходит. Может быть, если бы суд проходил на какое-то время позже или раньше, то и приговор был бы другим, но сейчас есть опция — закатать под асфальт всех, кто сопротивляется, или запугать всех остальных. И журналисты, правозащитники, профсоюзники, протестанты, Даша и Катя (Дарья Чульцова и Катерина Бахвалова с «Белсат») — стали жертвами политических преследований.
Бастунец отмечает, что по его прогнозам в ближайшее время не стоит ожидать улучшения ситуации.
— Думаю, что до конца весны ситуация будет только ухудшаться — это касается и журналистики, и гражданского сектора, и оппозиции. А когда маятник пойдет назад? Пока сложно прогнозировать.
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«Ситуация будет только ухудшаться». Известные журналисты - о двух годах колонии для коллег с «Белсата»
Сегодня журналисткам «Белсата» Катерине Бахваловой и Дарье Чульцовой за стрим 15 ноября 2020 года с «Площади перемен» дали по 2 года колонии общего режима. Известные...
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