«Ситуация будет только ухудшаться». Известные журналисты - о двух годах колонии для коллег с «Белсата»

Источник материала: Tut.by

Сегодня журналисткам «Белсата» Катерине Бахваловой и Дарье Чульцовой за стрим 15 ноября 2020 года с «Площади перемен» дали по 2 года колонии общего режима. Их признали виновными по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), хотя они просто выполняли свою работу. Известные белорусские журналисты и редакторы высказали свое мнение по поводу приговора.



Дарья Чульцова и Катерина Бахвалова

«Это сигнал „неправильным“ журналистам — либо вы нас хвалите, либо по законам войны»

Известная журналистка и главный редактор интернет-издания «Белорусский партизан» Светлана Калинкина отмечает, что сегодняшний приговор журналисткам «Белсата» — сигнал всем тем, кто неправильно понял Лукашенко, когда он объявил этот год годом народного единства.

— Многие решили, что это какая-то попытка все-таки примирения, какого-то диалога, какого-то поиска точек соприкосновения, а на самом деле имелось в виду, что отныне будет одна точка зрения и только она будет правильная, и всех, кто будет с этим не согласен, будут карать, заставлять уехать из страны, сажать и так далее. Ничем иным такой показательно жестокий приговор, в котором даже непонятно, в чем провинились мои коллеги, объяснить невозможно.

Светлана Калинкина говорит, что это сигнал и белорусскому обществу, и Западу, что «чем больше вы сопротивляетесь, тем хуже будет ситуация».

— Вот вы готовите четвертый пакет санкций, вот вам, пожалуйста, сигнал — обыски у правозащитников, журналистов по всей стране, у профсоюза РЭП. Вы вводите санкции, чтобы ситуация в Беларуси становилась лучше, но она будет только хуже. Я понимаю этот заочный диалог именно так. А журналистов в Беларуси давно поделили на «правильных» и «неправильных», и никто этого не скрывал, и никого это не смущало, и никто не считал во власти, что это незаконно. И поэтому это сигнал «неправильным» журналистам — либо вы нас хвалите, либо по законам войны.



Екатерину Андрееву приговорили к двум годам колонии за стрим с «Площади перемен»

Светлана не ожидала, что сегодняшний приговор журналисткам может быть настолько суровым.

— Я не надеялась на оправдательный приговор, зная, как у нас проходят суды, но я все-таки думала, что кровожадность имеет границы, что все-таки это будет наказание, но не связанное с лишением свободы — например, с отсрочкой исполнения приговора или «химия».

Заместитель директора «Белсата» Алексей Диковицкий на своей странице в Facebook опубликовал заявление телеканала по поводу приговора журналисткам. В нем говорится, что осудив Дарью Чульцову и Катерину Андрееву (фамилия по паспорту — Бахвалова), власти пошли на «очевидное преступление». Телеканал требует освободить их журналисток и обращается к журналистам из ЕС, США, всего демократического мира, чтобы они написали о Дарье и Катерине.

«Верим, что справедливость восторжествует. А пока будем продолжать делать свою работу»

Главный редактор белорусского интернет-портала TUT.BY Марина Золотова обратила внимание, что сначала журналистов задерживали на несколько часов, потом давали административные аресты якобы за участие в акциях протеста, в ноябре 2020 года дошло и до уголовных дел.

— Сегодня журналисты «Белсата» Катя Андреева и Даша Чульцова получили два года колонии за стрим с «Площади перемен». Поражает цинизм тех, кто служит этой системе, — прокуроров, судей. Они же прекрасно все понимают, видят доказательства, осознают, что отправляют за решетку невиновных людей. А комментарий министра информации: «Наверное, было за что», — невозмутимо сказал Игорь Луцкий. Игорь Владимирович, вообще-то две девочки уедут в колонию за стрим! На два года! Мы давно поняли, что нам объявили войну. Мы испытываем возмущение, обиду от вопиющей несправедливости. Но не страх. Потому что уже все равно. Назад пути нет. Мы верим, что справедливость восторжествует. А пока мы будем продолжать делать свою работу. Да, сейчас это максимально сложно: нас не пускают в суды, лишают аккредитаций, блокируют интернет-ресурсы, заводят уголовные дела, задерживают. Но мы будем продолжать.



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— Судовая сістэма і ўлады проста звар’яцелі. І мне здаецца, што бумерангам гэта ўсё ім адгукнецца. Нельга сёння ў XXI стагоддзі рабіць суды, якія былі ў сярэднявеччы. Сёння не сярэднявечча і трэба зразумець, што ўлады просто зайшлі ў тупік. І самі губяць дзяржаву такімі вось прыгаворамі. Калі я прачытаў, што просіць дзяржаўны абвінаваўца (прокурор запросил журналисткам по 2 года лишения свободы, такое наказание назначил и суд. — Прим. TUT.BY), ўжо зразумеў, што ўсё гэта распісана па нотах, і тое, што даверылі такі суд спраўдзіць маладым асобам — гэта пра многае гаворыць, — считает главный редактор газеты «Народная Воля» Иосиф Середич.

По мнению Середича, власти хотят загнать независимые медиа в подполье.

— Але сёння ёсць у незалежных СМІ выхад з падполля, таму ніхто ў падполлі працаваць не буде, будзем працаваць адкрыта.

По поводу приговора журналисткам высказался главный редактор Onliner Николай Козлович на своей странице в Facebook. Он написал, что надо все равно верить в журналистику, потому что ее нереально уничтожить.

«Сейчас есть опция — закатать под асфальт всех, кто сопротивляется, или запугать всех остальных»

Председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец говорит, что само возбуждение уголовного дела против журналисток «Белсата» — уже нонсенс, потому что их решили привлечь к ответственности не за распространение недостоверной информации или каких-то порочащих сведений, государственных тайн, а за их работу.

— Сам факт возбуждения уголовного дела был показателем того, чем это дело может закончиться и что это абсолютно политически мотивированное дело. Я абсолютно убежден, что оно связано с тем, что распространялась информация об акциях, связанных с гибелью Романа Бондаренко.





Андрей Бастунец говорит, что не знает ни одного человека, который бы надеялся, что суд рассмотрит дело объективно и приговор будет оправдательным.

— Был выбран наиболее жесткий вариант обвинительного приговора, и он прогнозировался уже после некоторых сюжетов на белорусском телевидении, которые очень красноречиво показывают направление дальнейших действий со стороны властей. Это просто преследование инакомыслия в стране. Мы видим, что сейчас происходит. Может быть, если бы суд проходил на какое-то время позже или раньше, то и приговор был бы другим, но сейчас есть опция — закатать под асфальт всех, кто сопротивляется, или запугать всех остальных. И журналисты, правозащитники, профсоюзники, протестанты, Даша и Катя (Дарья Чульцова и Катерина Бахвалова с «Белсат») — стали жертвами политических преследований.

Бастунец отмечает, что по его прогнозам в ближайшее время не стоит ожидать улучшения ситуации.

— Думаю, что до конца весны ситуация будет только ухудшаться — это касается и журналистики, и гражданского сектора, и оппозиции. А когда маятник пойдет назад? Пока сложно прогнозировать.