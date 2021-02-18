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«Я просил маму: пусть они меня пристрелят». История Геннадия, который прошел концлагерь

18.02.2021 16:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сейчас Геннадию Герасимовичу 85 лет, когда он попал в концлагерь «Озаричи», ему было 10. Мальчика и его маму загрузили в поезд и отправили на верную смерть. Из еды — сосновые иголки, вместо воды — растаявший снег, а из воспоминаний — горы трупов. Концлагерь «Озаричи» — это замерзшее болото, обнесенное колючей проволокой, поэтому люди ночевали прямо на улице под открытом небом. Это воспоминания маленького мальчика, который видел очень много ужаса и боли. Но смог найти в себе силы выжить и рассказать нам свою историю. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» о людях, которых общество зачастую не замечает.

 
 
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TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» о людях, которых общество зачастую не замечает.
 
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