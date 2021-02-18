Тело 37-летней женщины, пропавшее из пинского морга, пока не нашли. Возбудили уголовное дело

Источник материала: Tut.by

По факту исчезновения тела из Пинского морга возбуждено уголовное дело, сообщает «Медиа-Полесье» со ссылкой на СК.



Пинский морг. Фото: Медиа-Полесье

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 347 УК (Надругательство над трупом). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Сейчас идут следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

По информации TUT.BY, труп до сих пор не нашли. С момента его пропажи прошло не менее 18 дней.

Информация о том, что из Пинского морга пропало тело умершей женщины , появилась неделю назад. Умершей Александре было 37 лет. Она жила в одной из деревень Брестской области. Когда в морг в Писке за телом приехала сестра покойной Юлия, ей сообщили, что оно… пропало.

— Меня заведующий вызвал и говорит: «Не знаю, как вам сказать». Я говорю: «Что? Воскресла?» Он: «Нет, пропал труп». Как пропал? Я так и села. Обратилась в милицию, они проверяли подвалы, все замки были на месте, все закрыто, все как положено. Но ведь тело куда-то делось. Я общалась с работником морга, который тело принимал — он его видел, — недоумевает Юлия.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.