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Тело 37-летней женщины, пропавшее из пинского морга, пока не нашли. Возбудили уголовное дело
18.02.2021 16:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По факту исчезновения тела из Пинского морга возбуждено уголовное дело, сообщает
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 347 УК (Надругательство над трупом). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
Сейчас идут следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
По информации TUT.BY, труп до сих пор не нашли. С момента его пропажи прошло не менее 18 дней.
Информация о том, что из Пинского морга
— Меня заведующий вызвал и говорит: «Не знаю, как вам сказать». Я говорю: «Что? Воскресла?» Он: «Нет, пропал труп». Как пропал? Я так и села. Обратилась в милицию, они проверяли подвалы, все замки были на месте, все закрыто, все как положено. Но ведь тело куда-то делось. Я общалась с работником морга, который тело принимал — он его видел, — недоумевает Юлия.
В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.
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Дело возбудили по статье «Надругательство над трупом».
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