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Вопросы сверхнормативного строительства и капитального ремонта - "Горячую линию" провел Комитет госконтроля
18.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
За два часа поступило 37 звонков
Самой популярной темой стал проблемный объект на проспекте Дзержинского - "Грушевский посад". Его можно назвать практически единственным жилым долгостроем в Минске. Самыми сложными годами для окончания строительства жилья стали 2013-2014-ый годы. Тогда насчитывалось около 30 домов, которые не могли возвести до конца.
Вопросами незавершенного строительства занимается Комитет госконтроля по поручению ПрезидентаВсего в стране 4465 объектов сверхнормативного незаконченного возведения. В основном это здания административного, торгового, общественного и промышленного назначения.
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Вопросы сверхнормативного строительства и капитального ремонта - "Горячую линию" провел Комитет госконтроля
За два часа поступило 37 звонков Самой популярной темой стал проблемный объект на проспекте Дзержинского - "Грушевский посад". Его можно назвать практически...
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