Минчане помогают коммунальным службам в уборке снега

Источник материала: БT

Чтобы убрать снег вовремя, коммунальные службы работают в усиленном режиме. Спецтехника расчищает проезжую часть и тротуары, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. Дорожным службам помогают бороться со снежными завалами студенты. А во дворах присоединяются и сами жители города. Только в одном из дворов Заводского района на уборку снега сегодня вышли почти 30 человек.

Согласно прогнозам синоптиков, стабильная минусовая температура сохранится до конца недели

Завтра в столице - усиление морозов, а в выходные ожидается снег. Будьте внимательны - на дорогах гололедица.