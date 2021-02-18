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Минчане помогают коммунальным службам в уборке снега

18.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чтобы убрать снег вовремя, коммунальные службы работают в усиленном режиме. Спецтехника расчищает проезжую часть и тротуары, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. Дорожным службам помогают бороться со снежными завалами студенты. А во дворах присоединяются и сами жители города. Только в одном из дворов Заводского района на уборку снега сегодня вышли почти 30 человек.

Согласно прогнозам синоптиков, стабильная минусовая температура сохранится до конца недели

Завтра в столице - усиление морозов, а в выходные ожидается снег. Будьте внимательны - на дорогах гололедица.


 
 
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Чтобы убрать снег вовремя, коммунальные службы работают в усиленном режиме. Спецтехника расчищает проезжую часть и тротуары, пешеходные переходы и остановки...
 
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