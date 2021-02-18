ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске открылась Международная книжная выставка-ярмарка. Приветствие участникам форума направил Президент

18.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня в "Белэкспо" официально открылась 28-я Минская международная книжная выставка-ярмарка. Приветствие участникам форума направил Президент. Что в программе самого ожидаемого книжного фестиваля, и все ли "прилетело" в Минск с учетом непростой ситуации с пандемией,  расскажет Лидия Заблоцкая. 

Несмотря на ковидный барьер, книжные посылки из 20 стран мира прилетели в Минск

В Минске открылась Международная книжная выставка-ярмарка. Приветствие участникам форума направил Президент

Состоится ли выставка при закрытых границах - пожалуй, для книгоманов главный вопрос за последние месяцы. И несмотря на ковидный барьер, книжные посылки из 20 стран мира прилетели в Минск. Почти три сотни издательств развернули в выставочном центре своеобразные книжные магазины с исключительно свежей литературой.

Традиционно в эпицентре лабиринта есть и центральный экспонент

В этот 28-й раз акцент - на издательские новинки Содружества Независимых Государств. Пространству придали "домашнюю атмосферу", разделив на "комнатные библиотеки". В гостиной проведут десятки встреч с современными писателями, сымпровизировали и авторскую "кухню".



И здесь через онлайн-трансляции дискуссируют на проблемные темы. Всего же сейчас на выставке - сотни книжных любителей. И кроме покупки книг, они активно сами участвуют в презентациях.

В программе форума запланирован и международный симпозиум "Писатель и время"

В Минске открылась Международная книжная выставка-ярмарка. Приветствие участникам форума направил Президент

Авторы смогут подискутировать через онлайн-конференции. Впервые проведут литературный конкурс стартапов - для поиска и продвижения перспективных белорусских авторов. Напомним, книжный форум пройдет до воскресенья включительно. Кстати, добраться сюда вы можете бесплатно на поэтическом автобусе. Не только вдохновитесь, но и сможете приобрести бестселлеры со скидкой. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в "Белэкспо" официально открылась 28-я Минская международная книжная выставка-ярмарка. Приветствие участникам форума направил Президент. Что в программе...
 
Новости дня
Новости общества
 
Все больше редких птиц замечают у столичных кормушек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by