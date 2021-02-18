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Несмотря на ковидный барьер, книжные посылки из 20 стран мира прилетели в Минск





Традиционно в эпицентре лабиринта есть и центральный экспонент

В этот 28-й раз акцент - на издательские новинки Содружества Независимых Государств. Пространству придали "домашнюю атмосферу", разделив на "комнатные библиотеки". В гостиной проведут десятки встреч с современными писателями, сымпровизировали и авторскую "кухню".















И здесь через онлайн-трансляции дискуссируют на проблемные темы. Всего же сейчас на выставке - сотни книжных любителей. И кроме покупки книг, они активно сами участвуют в презентациях.

В программе форума запланирован и международный симпозиум "Писатель и время"





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске открылась Международная книжная выставка-ярмарка. Приветствие участникам форума направил Президент Сегодня в "Белэкспо" официально открылась 28-я Минская международная книжная выставка-ярмарка. Приветствие участникам форума направил Президент. Что в программе...