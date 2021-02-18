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В Минске открылась Международная книжная выставка-ярмарка. Приветствие участникам форума направил Президент
18.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня в "Белэкспо"
Несмотря на ковидный барьер, книжные посылки из 20 стран мира прилетели в Минск
Состоится ли выставка при закрытых границах - пожалуй, для книгоманов главный вопрос за последние месяцы. И несмотря на ковидный барьер, книжные посылки из 20 стран мира прилетели в Минск. Почти три сотни издательств развернули в выставочном центре своеобразные книжные магазины с исключительно свежей литературой.
Традиционно в эпицентре лабиринта есть и центральный экспонент
В этот 28-й раз акцент - на издательские новинки Содружества Независимых Государств. Пространству придали "домашнюю атмосферу", разделив на "комнатные библиотеки". В гостиной проведут десятки встреч с современными писателями, сымпровизировали и авторскую "кухню".
И здесь через онлайн-трансляции дискуссируют на проблемные темы. Всего же сейчас на выставке - сотни книжных любителей. И кроме покупки книг, они активно сами участвуют в презентациях.
В программе форума запланирован и международный симпозиум "Писатель и время"
Авторы смогут подискутировать через онлайн-конференции. Впервые проведут литературный конкурс стартапов - для поиска и продвижения перспективных белорусских авторов. Напомним, книжный форум пройдет до воскресенья включительно. Кстати, добраться сюда вы можете бесплатно на поэтическом автобусе. Не только вдохновитесь, но и сможете приобрести бестселлеры со скидкой.
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В Минске открылась Международная книжная выставка-ярмарка. Приветствие участникам форума направил Президент
Сегодня в "Белэкспо" официально открылась 28-я Минская международная книжная выставка-ярмарка. Приветствие участникам форума направил Президент. Что в программе...
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