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Все больше редких птиц замечают у столичных кормушек
18.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Куропатки, зяблики и снегири... Настоящее нашествие лесных зимних птиц на мегаполис
Жители столицы все чаще замечают редких крылатых в своих дворах, а также - у кормушек. Орнитологи такое явление объясняют следующим образом. Из-за сильных морозов и осадков птицы ищут корм в городе, поэтому, соответственно, чаще попадают в объективы камер минчан.Большинство видов крылатых обычно отправляются в теплые края еще в начале осени, однако ежегодно сотни птиц остаются зимовать и в нашей стране. В столице чаще всего за угощениями к жителям города прилетают воробьи, синицы и зеленушки.
Орнитологи напоминают: при подкормке птиц надо ответственно подойти к выбору корма
Особенно это касается водоплавающих. Черный хлеб крылатым соседям категорически запрещен. Универсальная подкормка - это сухие семечки подсолнуха. Сделать более разнообразным меню птиц можно, добавив в рацион перетертые овощи и фрукты.
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Куропатки, зяблики и снегири... Настоящее нашествие лесных зимних птиц на мегаполис Жители столицы все чаще замечают редких крылатых в своих дворах, а также - у...
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