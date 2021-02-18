Все больше редких птиц замечают у столичных кормушек

Источник материала: БT

Куропатки, зяблики и снегири... Настоящее нашествие лесных зимних птиц на мегаполис

Жители столицы все чаще замечают редких крылатых в своих дворах, а также - у кормушек. Орнитологи такое явление объясняют следующим образом. Из-за сильных морозов и осадков птицы ищут корм в городе, поэтому, соответственно, чаще попадают в объективы камер минчан.Большинство видов крылатых обычно отправляются в теплые края еще в начале осени, однако ежегодно сотни птиц остаются зимовать и в нашей стране. В столице чаще всего за угощениями к жителям города прилетают воробьи, синицы и зеленушки.

Орнитологи напоминают: при подкормке птиц надо ответственно подойти к выбору корма

Особенно это касается водоплавающих. Черный хлеб крылатым соседям категорически запрещен. Универсальная подкормка - это сухие семечки подсолнуха. Сделать более разнообразным меню птиц можно, добавив в рацион перетертые овощи и фрукты.