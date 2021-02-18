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Гомельский блогер об оппозиции: Это просто бизнес
18.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ открытые источники выкладывается все больше фактов, подтверждающих организованный Западом характер протестов в Минске. В итоге открываются глаза даже у некогда радикально настроенных протестующих. Так жестко высказался об акциях и их участниках гомельский блогер.
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В открытые источники выкладывается все больше фактов, подтверждающих организованный Западом характер протестов в Минске. В итоге открываются глаза даже у...
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