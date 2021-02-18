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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так П. Орлов: Поддержка общественных организаций повысит уровень реализации молодежной политики Впечатления от народного вече, роль государства в самореализации подрастающего поколения и особенности воспитания лидерских качеств. Итоги Всебелорусского...

Впечатления от народного вече, роль государства в самореализации подрастающего поколения и особенности воспитания лидерских качеств. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в редакции молодежной газеты "Знамя юности". Среди участников диалоговой площадки молодые депутаты, студенты, стипендиаты спецфондов Президента. У каждого свой взгляд на то, как развивать молодежную политику государства. Также говорили о принципах воспитания патриотизма и об участии молодых людей в жизни страны.Диалоговый марафон продолжается по всей стране. Уже завтра представители молодежи встретятся с делегатами народного вече в Музее Великой Отечественной войны.