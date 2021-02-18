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П. Орлов: Поддержка общественных организаций повысит уровень реализации молодежной политики
18.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВпечатления от народного вече, роль государства в самореализации подрастающего поколения и особенности воспитания лидерских качеств. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в редакции молодежной газеты "Знамя юности". Среди участников диалоговой площадки молодые депутаты, студенты, стипендиаты спецфондов Президента. У каждого свой взгляд на то, как развивать молодежную политику государства. Также говорили о принципах воспитания патриотизма и об участии молодых людей в жизни страны.
Петр Орлов, председатель Постоянной комиссии молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси: "Одна из новелл, которые в частности продвигает молодежный парламент для более эффективной реализации молодежной политики, - нам необходимо перейти к поддержке на инфраструктурном и материальном уровне других общественных организаций, кроме БРСМ. Мы считаем, что введение той же грантовой системы, а каждая молодежная организация имеет свое право заявить на участие в молодежной политике, как раз повысит уровень реализации молодежной политики в нашей стране".
Диалоговый марафон продолжается по всей стране. Уже завтра представители молодежи встретятся с делегатами народного вече в Музее Великой Отечественной войны.
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Впечатления от народного вече, роль государства в самореализации подрастающего поколения и особенности воспитания лидерских качеств. Итоги Всебелорусского...
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