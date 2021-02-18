ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

П. Орлов: Поддержка общественных организаций повысит уровень реализации молодежной политики

18.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Впечатления от народного вече, роль государства в самореализации подрастающего поколения и особенности воспитания лидерских качеств. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в редакции молодежной газеты "Знамя юности". Среди участников диалоговой площадки молодые депутаты, студенты, стипендиаты спецфондов Президента. У каждого свой взгляд на то, как развивать молодежную политику государства. Также говорили о принципах воспитания патриотизма и об участии молодых людей в жизни страны.

Петр Орлов, председатель Постоянной комиссии молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:  "Одна из новелл, которые в частности продвигает молодежный парламент для более эффективной реализации молодежной политики, - нам необходимо перейти к поддержке на инфраструктурном и материальном уровне других общественных организаций, кроме БРСМ. Мы считаем, что введение той же грантовой системы, а каждая молодежная организация имеет свое право заявить на участие в молодежной политике, как раз повысит уровень реализации молодежной политики в нашей стране".

Диалоговый марафон продолжается по всей стране. Уже завтра представители молодежи встретятся с делегатами народного вече в Музее Великой Отечественной войны.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впечатления от народного вече, роль государства в самореализации подрастающего поколения и особенности воспитания лидерских качеств. Итоги Всебелорусского...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске отец с малышом кормили птиц и упали в реку. Их спас парень - теперь его ищут, чтобы поблагодарить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by