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Минский аэропорт изменил правила сдачи ПЦР-тестов перед вылетом и по прилете

18.02.2021 16:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минский аэропорт, два дня назад объявивший о возможности сделать ПЦР-тест перед вылетом, сообщил о том, что количество тестов в день будет ограничено.


Фото: unsplash.com

Теперь пройти ПЦР-тестирование сможет не каждый желающий, как сообщалось ранее, а только пассажиры при предъявлении билета или посадочного талона, сообщил аэропорт в телеграм-канале. Тестирование доступно и вылетающим, и прилетающим пассажирам. Раньше сообщалось о том, что тест будет готов за 160 минут.

Исследование будет выполняться три раза в день: в 9.50, 12.30 и 15.10. В каждый из приемов тест смогут сдать не более 34 человек.

Результаты тестирования выдаются в бумажном виде на английском языке и подходят для выезда за пределы Беларуси.

Стоимость тестирования методом ПЦР на 18.02.2021: для граждан Беларуси — 39,80 бел. руб., для иностранных граждан — 57,58 бел. руб.

 
 
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Минский аэропорт, два дня назад объявивший о возможности сделать ПЦР-тест перед вылетом, сообщил о том, что количество тестов в день будет ограничено.
 
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