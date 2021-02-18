На семью мальчика, который в Новогрудке таскал по двору кота, составили протокол. Зверю нашли новых хозяев

Источник материала: Tut.by

В начале февраля в Сети появилось шокирующее видео, которое сняли в Новогрудке: ребенок тащит по снегу на веревке кота, пинает его, наступает на него — и в конце концов вешает на перилах. Мимо проходят люди — и никто не останавливает ребенка. При этом бабушка ребенка, судя по видео, тоже вначале пинает кота. История получила продолжение: кота Феникса у хозяйки забрали, на семью составили административный протокол.



Фото: группа ВПП «Хутор» во "ВКонтакте"

Напомним, на видео, которое появилось в соцсетях, — достаточно жесткая картина. В одном из дворов в Новогрудке маленький ребенок тащит по снегу на веревке кота, топчется по нему, потом пинает животное, а дальше — несколько раз подвешивает на перилах.

Видео быстро разошлось по соцсетям, а местные волонтеры и просто неравнодушные люди обратились в правоохранительные органы.

Позже выяснилось, что у кота повреждений нет, но волонтеры говорили, что он «как вата: не сопротивляется совершенно, как будто смирился со своей участью».

Бабушка ребенка — Марина Михайловна — обратилась в редакцию Sputnik Беларусь и рассказала свое видение ситуации. Женщина говорит, что очень переживает случившееся, рассказывает про травлю в Сети. Она много лет работает в детском саду воспитателем и после видео даже хотела уволиться.

По словам уже бывшей хозяйки кота, в тот день они с мальчиком действительно вышли на улицу. Марине Михайловне нужно было сходить в подвал за картошкой. Ребенка и кота взяла с собой. Это была его первая прогулка на улице.

— Мы его готовили к первой прогулке. Говорили, что будет снежок. Надели специальные лейцы для выгула. Во дворе я кота не пинала, как потом обсуждали, я подбросила снежок ногой, чтобы он попал коту на мордочку, сказала, может, после этого он перестанет бояться ходить по снегу, — поясняет Марина Михайловна.

По ее словам, внук всегда хорошо обращался с животными: в семье ребенка есть кот и собака.

— Он был уверен, что во время прогулки не делал коту ничего плохого. После прогулки мы вымыли Феникса и высушили его феном. Меня удивляет: люди в течение нескольких минут снимали на телефон. Но никто не вышел и не сделал замечание ребенку. Мы могли на месте разобраться, а мальчику сразу же объяснить, что так играть нельзя, — говорит женщина и добавляет, что после видео семью ребенка проверяли различные комиссии, а милиция составила в отношении родителей административный протокол.

На саму бабушку никаких бумаг не оформляли.



Кот в ветеринарной клинике. Фото: группа ВПП «Хутор» во "ВКонтакте"

Как рассказал Sputnik начальник инспекции по делам несовершеннолетних ОВД Новогрудского райисполкома Александр Богданенко, сотрудники ИДН разобрались в ситуации.

— На родителей мальчика составлен административный протокол по ч. 1 ст. 9.4 КоАП «Невыполнение обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного правонарушения». Родители должны были объяснить ребенку, где грань дозволенного при игре с домашним питомцем. Было установлено, что ребенок действительно жестоко обращался с котом: таскал его, подвешивал, бросал. Так как мальчик не достиг возраста, когда наступает административная ответственность, отвечать за это должны родители.

После появления видео в Сети волонтеры забрали у семьи кота и отправили в ветеринарную клинику. Сейчас он уехал в Заславль к новым хозяевам.